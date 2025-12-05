Kiedy nadchodzi grudzień, dania z kapustą i grzybami stają się szczególnie popularne. Te smaki kojarzą się wielu z wigilijnym stołem, ale można nimi zajadać się przez całą zimę. Kapusta jest świetnym wyborem, kiedy mija sezon na warzywa prosto z ogrodu.

Tradycyjne kulebiaczki są nie tylko pyszne. Lubię je za ich poręczną formę - to przekąska, którą zawsze można zabrać ze sobą, aby nie musieć zaopatrywać się w kupne drożdżówki - nie zawsze smaczne i nie zawsze tanie. Świetnie sprawdzą się na śniadanie, kolację lub po prostu dla zabicia małego głodu. Pięknie zaprezentują się też na świątecznym stole, a ich aromat podkreśli świąteczną atmosferę.

Składniki Ciasto: 0,5 kg mąki,

jajo,

łyżka masła,

250 ml mleka,

0,5 łyżeczki cukru,

20 g drożdży,

łyżeczka soli. Farsz: 20 g obgotowanych pokrojonych suszonych grzybów,

0,5 kg kiszonej kapusty,

2 małe posiekane cebule,

0,25 kostki masła,

100 ml gęstej śmietany,

sól, pieprz,

jajo.

Mąkę wsypać do miski, zrobić wgłębienie. Drożdże wymieszać z łyżką letniego mleka, cukrem i odrobiną mąki, wlać do mąki, dodać pozostałe mleko, jajo i sól. Zagnieść ciasto, przykryć ściereczką. Po 30 min. dodać roztopione masło, ciasto wyrabiać aż przestanie kleić się do rąk. Przykryć i odstawić do wystygnięcia.

Cebule zeszklić na maśle. Dodać odciśniętą posiekaną kapustę i grzyby, dusić około 40 min. Dodać śmietanę, pieprz i sól. Farsz wystudzić. Piekarnik rozgrzać do 200 st. C.

Ciasto rozwałkować, pokroić na kawałki, na każdy nałożyć warstwę farszu, zwinąć, skleić, ułożyć na natłuszczonej blasze, odstawić do wyrośnięcia. Kulebiaki posmarować rozkłóconym jajem i piec około 30 minut.

