Sen na wagę złota. Bez niego nie możemy funkcjonować

Sen jest absolutnie kluczowy dla zdrowia człowieka - fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. To aktywny proces regeneracji, bez którego organizm zaczyna działać gorzej na wszystkich poziomach.

Podczas snu mózg "porządkuje" informacje z całego dnia - konsoliduje pamięć, czyli utrwala to, czego się nauczyliśmy, usuwa zbędne informacje, czy też czyści toksyny powstające w ciągu dnia.

Sen reguluje także hormony, m.in.: kortyzol (hormon stresu), leptynę i grelinę (odpowiadają za głód i sytość), hormon wzrostu (naprawia tkanki, buduje mięśnie), insulinę (wpływ na poziom cukru).

Jest też niezbędny do regeneracji ciała od mięśni, przez tkanki, aż po układ sercowo-naczyniowy.

Ponadto jakościowy sen obniża stres, poprawia kreatywność, stabilizuje nastrój. Ale co dzieje się, gdy pojawiają się zaburzenia snu?

Naukowcy nie mają wątpliwości. Zaburzenia snu prowadzą do chorób

Duże międzynarodowe badanie opublikowane w czasopiśmie "Health Data Science" ujawniło silny związek między wzorcami snu a rozwojem aż 172 różnych chorób. Analizując obiektywne dane dotyczące snu pochodzące od 88 461 dorosłych z brytyjskiego Biobanku, naukowcy odkryli przekonujące dowody na to, że stałe nawyki związane ze snem, w tym stałe pory kładzenia się spać i rytmy dobowe, odgrywają znacznie większą rolę w długoterminowym zdrowiu, niż wcześniej sądzono.

W badaniu, prowadzonym przez naukowców z Uniwersytetu Pekińskiego i Wojskowego Uniwersytetu Medycznego, monitorowano sen uczestników przez średnio 6,8 roku. Wyniki wykazały, że złe nawyki związane ze snem przyczyniają się do ponad 20 proc. ryzyka zachorowania na 92 choroby.

O której kładziesz się spać? To ma znaczenie

Sprawne zasypianie i budzenie się to jedne z kluczowych zasad Canva Pro INTERIA.PL

Wśród najbardziej uderzających wyników, pojawiła się pora pójścia spać. Kładzenie się spać po godzinie 0:30 według wyników badań, wiązało się z 2,57 razy większym ryzykiem rozwoju marskości wątroby. Ponadto niska stabilność między dobowa snu, będąca oznaką zaburzonego cyklu snu i czuwania, wiązała się z 2,61 razy wyższym ryzykiem wystąpienia gangreny.

Godzina, o której kładziemy się spać, ma ogromne znaczenie, bo nasz organizm działa w rytmie dobowym. Nawet jeśli śpimy odpowiednią liczbę godzin, zbyt późne zasypianie może zaburzać wiele procesów w ciele.

Warto też pamiętać, że melatonina zaczyna rosnąć około godziny 20-22, a osiąga szczyt około północy-1:00.

Jeżeli zaśniemy za późno, to omijamy moment, kiedy organizm najłatwiej zasypia, sen jest płytszy i mniej regenerujący i trudniej utrzymać regularną godzinę wybudzenia.

