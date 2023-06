Panna to marzenie pracodawcy

Panna jest racjonalna, efektywna, przenikliwa, uważna i inteligentna. Jest też ogromną perfekcjonistką - jest wyjątkowo skrupulatna, porządna i pedantyczna. Uwielbia analizować i wnikliwie badać tematy - tempo pracy nie jest jej najmocniejszą stroną, ale przełożeni cenią jej wnikliwość i pracowitość.

Panna świetnie radzi sobie z analizą danych i pozostawiona sama sobie potrafi wyjaśnić nawet najbardziej zagmatwany problem. Panna jest bardzo inteligentna, ale nie umie i nie powinna zarządzać innymi ludźmi - nie ma takich umiejętności, a w dodatku lubi traktować innych z góry. Źle czuje się "u steru" i na szczęście rzadko wybiera stanowiska menagerskie. Świenie czuje się za to w roli doradcy lub asystenta i szeregowego pracownika z określonymi jasno obowiązkami.

Panna lubi intelektualne wyzwania, nieźle liczy, a jej dokładność i przenikliwy umysł sprawiają, że jest marzeniem każdego pracodawcy. Świetnie odnajdzie się także w korporacji.

Zdjęcie Panna lubi jasno określony zestaw obowiązków / 123RF/PICSEL

Koziorożec żyje by pracować

Wróżka Anne bije na alarm. Poważny finansowy krach czeka trzy znaki zodiaku Koziorożec jest bardzo zdyscyplinowany, odpowiedzialny, cierpliwy i konsekwentny. Jest też wyjątkowo praktyczny, zorientowany na cel i wymagający. W przeciwieństwie do Panny spełni się zarówno w roli szeregowego pracownika jak i na stanowisku menagerskim.

W życiu Koziorożca praca stoi na pierwszym miejscu. Jest bardzo ambitny, lubi czuć się dowartościowany i podziwiany. Jest skłonny do ciężkiej i wytrwałej pracy - prawie zawsze osiąga więc zamierzony cel.

Koziorożec świetnie odnajdzie się w korporacji, która da mu szansę na spinanie się po szczeblach kariery. Bez wątpienia upatrzy sobie stanowisko menagerskie, bo uwielbia być dla innych autorytetem oraz sprawować władzę. Nieźle operuje liczbami, nadaje się do pracy w finansach, ale tak naprawdę odnajdzie się w każdym fachu, pod warunkiem, że będzie mógł dążyć do awansu i wylądować w końcu na dyrektorskim stołku.

Waga jest taktowna i sprawiedliwa

Wagę cechuje mocne poczucie sprawiedliwości, takt, dyplomacja, a czasem wręcz uległość. Jest bardzo zaangażowana, a jednocześnie pokorna i nie szuka poklasku. To dobry współpracownik, który zamiast kopać pod drugim dołki, wspiera go i zachęca do walki o swoje.

Zodiakalna Waga dość szybko nawiązuje kontakty z innymi ludźmi, jest otwarta i wspierająca, ale nie pogardzi też stanowiskiem kierowniczym. Jest świetną dyplomatką, która chętnie godzi skłóconych współpracowników oraz dobrym mówcą. Doskonale prowadzi rozmowy - z taktem i ogromnym szacunkiem.

Waga jest bardzo uczciwa i ceniona przez przez innych pracowników, a przy tym dokładna i oddana pracy. Z powodzeniem odnajdzie się więc w korporacji i nigdy nie nawali.

