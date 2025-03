Horoskop tygodniowy od wróżki Anne od 10 do 16.03.2025 r. dla wszystkich znaków zodiaku

Energia tego tygodnia pomoże ci przenosić góry. W pracy uda się wszystko to, co sobie zaplanujesz, a nawet osiągniesz te mniej realne cele. Zajęte Barany muszą mieć się na baczności, bo w ich życie powróci dawna miłość i może wywiązać się między wami romans, który wszystko odmieni. Wolne zaś staną się dzikie oraz nieokiełznane i chętnie otworzą się nawet na krótkotrwałe przygody.

W tym tygodniu odzyskasz energię do działani a. W pracy spodziewaj się ważnych wiadomości, które przysłużą się Twojej karierze. Bliźnięta będące w stałych relacjach poczują powiew świeżości, jeśli było wam źle, to teraz naprawicie negatywne sytuacje. Samotne zaś wyjdą z ukrycia i będą cieszyć się powodzeniem miłosnym. W weekend twój czar kobiecości całkowicie rozkwitnie.

W tym tygodniu zakończą się twoje stare problemy, a ty pewnie staniesz na nogi. W pracy będziesz oparciem dla innych, ale ty też na tym skorzystasz. Zajęte Raki pokonają ciche i milczące dni i na nowo zaczną się do siebie zbliżać. Wolne zaś powinny odpuścić to, co złego ich spotkało w miłości, a uleczą swoje rany. W weekend twoje noce nie będą samotne.