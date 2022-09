Horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Horoskop tygodniowy na 19-25 września 2022 r. - BARAN

Wrześniowa aura przyniesie dobrą energię w działaniu. W pracy pozytywnie zakończysz rozpoczęte wcześniej zadania. Zajęte Barany poczynią takie kroki, które podniosą poziom adrenaliny ich związku, ale potrzebna im ona będzie celem sprawdzenia się i wzajemnego zrozumienia. Wolne zaś na swojej drodze spotkają kogoś, kto nastręczy im nie mało kłopotów.

Horoskop tygodniowy na 19-25 września 2022 r. - BYK

Horoskop tygodniowy na 19-25 września 2022 r. - BLIŹNIĘTA

W tym tygodniu staniesz przed koniecznością podjęcia dalekosiężnych decyzji, z którymi nie wolno zwlekać. W pracy otworzą się przed tobą nowe możliwości, okazje, których nie powinno się przepuścić. Zajęte Bliźnięta mogą liczyć na lepszą atmosferę, dzięki podjętemu wcześniej wysiłkowi i naprawieniu spięć, które towarzyszyły wam od dłuższego czasu. Wolne zaś ze strachu przed miłością zmarnują okazję do poznania całkiem ciekawej osoby.

Horoskop tygodniowy na 19-25 września 2022 r. - RAK

Aura tego tygodnia przyniesie skupienie na ognisku domowym i życiu codziennym. W pracy wykonasz tylko to, co do ciebie należy i nie będziesz brał na siebie więcej obowiązków, zwłaszcza jeśli one miałyby się wiązać z robotą po godzinach. Zajęte Raki będą starały się spędzić więcej czasu z partnerem, a to, co budzi w nich obawy, szybko zostanie wyjaśnione. Wolne zaś uwikłają się w tajemniczy romans, który mocno może skomplikować ich życie.

Horoskop tygodniowy na 19-25 września 2022 r. - LEW

W tym tygodniu cieszyć cię będą osiągnięte sukcesy. W pracy podejdziesz realnie do swojego stanowiska i przestaniesz marzyć o rzeczach nieosiągalnych. Zajęte Lwy mogą liczyć na chwilę pełne radości i romantyczności pod warunkiem, że same będą miały na to ochotę. Wolne zaś ponownie zejdą się z przeszłością. Muszą jednak liczyć się z tym, że po drodze tego zejścia przytrafią się małe niepowodzenia.

Horoskop tygodniowy na 19-25 września 2022 r. - PANNA

Wrześniowa aura przyniesie ci więcej pewności siebie. W pracy znikną chwilę zwątpienia i pojawi się równowaga w działaniu. Zrobiłeś wszystko, co potrzebne do otrzymania obecnej pozycji i teraz będziesz mógł cieszyć się z pozytywnych efektów. Zajęte Panny będą zmęczone stresami dnia codziennego i zapragną wreszcie popracować nad lepszą atmosferę w relacji. Wolne zaś będą miały sporo szczęścia i bo nie muszą już samotnie iść przez życie.

Horoskop tygodniowy na 19-25 września 2022 r. - WAGA

Aura tego tygodnia zachęci cię do pokonywania przeszkód. W pracy będziesz musiał się mierzyć z tyranią szefa, ale uda ci się wybrnąć z tej trudnej sytuacji bez szwanku. Zajęte Wagi obudzą w sobie więcej pożądania i zrozumieją, że łączy ich nierozerwalna więź z partnerem. Wolne zaś będą miały zielone światło do poszukiwania miłości. W weekend skupisz się na własnych przyjemnościach.

Horoskop tygodniowy na 19-25 września 2022 r. - SKORPION

W tym tygodniu będziesz ambitny w swoich poczynaniach. W pracy zrozumiesz, że do tej pory miałeś zbyt wąskie spojrzenie na swoją karierę i zapragniesz to zmienić. Zajęte Skorpiony dowiedzą się szokującej prawdy o swoim partnerze, ale wyjdzie im to na dobre. Wolne zaś pozbędą się narzuconych sobie ograniczeń i zdecydują się na poszukiwanie miłości w sieci. W weekend będziesz musiał zmienić nagle swoje plany.

Horoskop tygodniowy na 19-25 września 2022 r. - STRZELEC

W tym tygodniu połączysz ze sobą przeciwieństwa. W pracy wszystko, czego się podejmiesz, zaowocuje powodzeniem. Zajęte Strzelce przestaną się zmagać z niedomówieniami i zaczną być bardziej szczere z partnerem, a on odwdzięczy się im tym samym. Wolne zaś będą miały do wyboru aż dwie osoby w miłości, niestety trudno im się będzie zdecydować na jedną z nich. W weekend wybierz się do lasu i zregeneruj siły.

Horoskop tygodniowy na 19-25 września 2022 r. - KOZIOROŻEC

Aura tego tygodnia przyniesie dobrą energię. W pracy trudno ci będzie usiedzieć w jednym miejscu, a codzienne obowiązki szybko będą cię nudzić. Zajęte Koziorożce będą musiały popracować nad swoją zazdrością, która wprowadzi chaos ich w związku. Wolne zaś na swojej drodze spotkają ciekawą osobę, jednak trudno im będzie tolerować ich przeszłość. W weekend pozwól sobie na więcej luzu.

Horoskop tygodniowy na 19-25 września 2022 r. - WODNIK

W tym tygodniu wykażesz się inicjatywą w działaniu. W pracy pozbędziesz się niepokoju związanego z niestabilnością i udowodnisz innym, jak jesteś ważny w procesie funkcjonowania firmy. Zajęte Wodniki będą zadowolone z dobrze prosperującego związku, a wspólne rozmowy dodatkowo go umocnią. Wolne zaś poznają kogoś, kto wpadnie im w oko, ale niestety rozbieżność osobowości spowoduje, że ta znajomość długo nie potrwa.

Horoskop tygodniowy na 19-25 września 2022 r. - RYBY

Czeka cię spokojny tydzień. W pracy uważaj na wypowiedziane przez siebie słowa, bo w późniejszym czasie mogą one obrócić się przeciw tobie. Zajęte Ryby znajdą wyjście z ciężkiej sytuacji, jaka ostatnio była w ich związku i na nowo zaczną budować wspólną przyszłość. Wolne zaś przestaną oczekiwać nierealnych rzeczy w miłości i zaczną spotykać się z kimś, kto jak na ich ocenę jest bardzo zwyczajny.