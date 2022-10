Horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Anne

Horoskop tygodniowy 3-9 października 2022 r. - BARAN



Aktualny tydzień może nieco cię zaskoczyć. W pracy, jeśli planowałeś jakieś ważne kwestie, to bądź raczej przygotowany na nieudane próby niż sukces. Zajęte Barany będą niezadowolone, bo ich druga połowa pokrzyżuje ich plany wyjazdu w weekend. Wolne zaś powinny być bardziej elastyczne i mniej przywiązywać uwagę do wad potencjalnego partnera, a mają większą szansę być w jakimś związku.

Horoskop tygodniowy 3-9 października 2022 r. - BYK

W tym tygodniu nie daj się ponieść emocjom. W pracy unikaj drażliwych tematów i skup się na zawodowych obowiązkach, a nie biurowych ploteczkach. Zajęte Byki mogą przeżyć zaskakujące nieoczekiwane wydarzenia, które nie będą związane z ich aktualnym związkiem uczuciowym. Wolne zaś nawiążą ciekawą nową znajomość. W weekend powstrzymaj się od impulsywnych decyzji.

Horoskop tygodniowy 3-9 października 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Aktualny tydzień to czas bardzo dobrych kontaktów towarzyskich. W pracy czeka cię sporo obowiązków, ale wszystko wykonasz na czas i nawet będziesz miał chwilę relaksu, by pogadać przy kawce. Zajęte Bliźnięta będą starały się ożywić uśpione uczucia. Wolne zaś raczej rozczarują się nowymi znajomościami, niż zwiążą się z kimś na dłużej. Na weekend zaplanuj wypad do lasu.

Horoskop tygodniowy 3-9 października 2022 r. - RAK

W tym tygodniu zwrócisz większą uwagę na swój wygląd. W pracy sprzeczka z kolegą z zespołu może popsuć ci nastrój i odbić się na wynikach twoich zadań. Raki będące w stałych relacjach mogą mieć trudności w zrozumieniu siebie nawzajem. Pamiętaj jednak, że krzyk nie jest dobrą formą rozwiązania problemów. Wolne zaś będą czuły się wyjątkowo, bo ich uwagę z wzajemnością przykuje ktoś nowy, kto pojawi się w ich otoczeniu.

Horoskop tygodniowy 3-9 października 2022 r. - LEW

Już od samego poniedziałku będziesz realizował to, co sobie wcześniej zaplanowałeś. W pracy wyjdziesz z inicjatywą działania i porwiesz się na nowe projekty. Zajęte Lwy cieszyć się będą relacją partnerską, a z ich ust nie zabraknie dobrych słów w kierunku miłości. Wolne zaś mają szansę na nową romantyczną znajomość. W weekend spędzisz miły czas w towarzystwie bliskich.

Horoskop tygodniowy 3-9 października 2022 r. - PANNA

Czeka cię tydzień wyciszenia i spokoju. W pracy niewiele będzie się działo, a szef nie za bardzo będzie zauważał twoją osobę. Zajęte Panny nie będą angażowały się w obowiązki domowe, którym nie są w stanie podołać. Wolne zaś zwrócą na siebie uwagę nie jednej osoby. Szkoda tylko, że niewiele z tego wyniknie. W weekend bądź przygotowany na nieoczekiwane wydatki.

Horoskop tygodniowy 3-9 października 2022 r. - WAGA

W tym tygodniu nie wszystko ułoży się po twojej myśli w pracy. Będziesz musiał zmodyfikować swoje plany, jeśli zapragniesz dopiąć wszystko na ostatni guzik. Zajęte Wagi staną przed wyborem dotrzymania wierności lub nie, bo dawna znajomość wywoła w nich nieoczekiwany nawrót wspomnień. Wolne zaś powinny zastanowić się nad obrazem swojej potencjalnej miłości i nie szukać jej na oślep.

Horoskop tygodniowy 3-9 października 2022 r. - SKORPION

Październikowa aura ułatwi ci znacznie realizację zawodowych obowiązków. W pracy będzie to dobry czas na postawienie sobie nowych zadań. Zajęte Skorpiony będą nieco skłonne do wspomnień i życia przeszłością, co utrudni wspólne codzienne funkcjonowanie w obecnym związku. Wolne zaś miło czas spędzą na basenie, ale nowa znajomość nie przyniesie niczego trwalszego.

Horoskop tygodniowy 3-9 października 2022 r. - STRZELEC

W tym tygodniu więcej uwagi poświęcisz swojej osobie. W pracy przede wszystkim skupisz się na wykonaniu zaległych zadań, jednak od twojej inwencji zależy jak wiele nadrobisz. Strzelce będące w stałych relacjach nie powinny brać na siebie zbyt wielu obowiązków domowych, gdyż prowadzić to będzie do nieustannych sporów. Wolne zaś ciekawą osobę mogą poznać wśród sąsiadów.

Horoskop tygodniowy 3-9 października 2022 r. - KOZIOROŻEC

W tym tygodniu będziesz czuł się wyjątkowo potrzebny. W pracy wszyscy będą czegoś od ciebie chcieć i nawet tobie samemu trudno będzie zrozumieć ten chaos, jaki zapanował. Zajęte Koziorożce będą chciały zrobić swojemu partnerowi miłą niespodziankę, żeby poprawić relacje. Pamiętaj jednak, aby zachować zdrowy rozsądek i nie być zbyt rozrzutnym. Wolne zaś unikną sytuacji spotkania się z niewłaściwą osobą.

Horoskop tygodniowy 3-9 października 2022 r. - WODNIK

To dobry tydzień na przychody materialne. Nowa koncepcja pozwoli ci na większe zarobki, które zdecydowanie podreperują twój nadszarpnięty budżet. Ryby będące w stałych relacjach muszą wykazać więcej inicjatywy wobec potrzeb partnera. Wolne zaś powinny zadbać o lepszy kontakt z płcią przeciwną, bo od jakiegoś czasu stały się zbyt zdystansowane. W weekend zadbaj o ciało.

Horoskop tygodniowy 3-9 października 2022 r. - RYBY

Aura tego tygodnia przyniesie ci pozytywne sytuacje. W pracy spędzisz pożyteczny czas na organizowaniu zespołu. Zajęte Ryby zachowają większy dystans do rzeczywistości i zrozumieją, że ich wymagania wobec partnera są nierealne. Wolne zaś nawiążą kontakt z osobą z przeszłości, która niestety nie poinformuje ich, że jest już od jakiegoś czasu w innym związku.



