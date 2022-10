Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy na 17-23 października 2022 r. - BARAN

02 Horoskop tygodniowy na 17-23 października 2022 r. - BYK

03 Horoskop tygodniowy na 17-23 października 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop tygodniowy na 17-23 października 2022 r. - RAK

05 Horoskop tygodniowy na 17-23 października 2022 r. - LEW

06 Horoskop tygodniowy na 17-23 października 2022 r. - PANNA

07 Horoskop tygodniowy na 17-23 października 2022 r. - WAGA

08 Horoskop tygodniowy na 17-23 października 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop tygodniowy na 17-23 października 2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop tygodniowy na 17-23 października 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop tygodniowy na 17-23 października 2022 r. - WODNIK

12 Horoskop tygodniowy na 17-23 października 2022 r. - RYBY

Horoskop tygodniowy na 17-23 października 2022 r. - BARAN

W tym tygodniu dobrze ci będzie się wiodło w sprawach finansowych. Uda ci się wyjść z kłopotliwej sytuacji, a to dzięki temu, że ktoś z pracy zadba o to, byś wyszedł z opresji bez szwanku. Zajęte Barany mogą mieć sporo konfliktów słownych, jednak nie daj się wytrącić z równowagi i panuj nad sobą, bo padnie zbyt wiele przykrych słów. Wolne zaś zawiedzione będą nową znajomością, choć wydawało im się inaczej, to pierwsza randka spali na starcie.

Horoskop tygodniowy na 17-23 października 2022 r. - BYK

Aura tego tygodnia wymagać będzie od ciebie większej konsekwencji. W pracy trzeba będzie rozwiązać problematyczne zadania, ale ze wszystkim doskonale sobie poradzisz. Zajęte Byki nie powinny igrać z ogniem namiętności, bo skutki mogą być opłakane dla ich relacji. Wolne zaś będą starały się przerodzić przyjaźń w miłość, aranżując niecodzienne sytuacje, ale podsycany żar wcale nie będzie chciał wybuchnąć.

Reklama

Horoskop tygodniowy na 17-23 października 2022 r. - BLIŹNIĘTA

W pracy dzięki własnemu uporowi osiągniesz to, na czym ci zależy, a awans czy większe pieniądze będą wyłącznie tylko twoją zasługą. Zajęte Bliźnięta będą starały się rozwiązać problemy w związku i znaleźć odpowiedzi na trudne pytania. Wolne zaś zanim umówią się na randkę, będą zastanawiać się, czy mają pełne przekonanie do nowej znajomości, czy lepiej odpuścić.

Zdjęcie Horoskop tygodniowy - BLIŹNIĘTA: Aura tego tygodnia przyniesie większe korzyści we wszystkich dziedzinach / 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy na 17-23 października 2022 r. - RAK

Październikowa aura przyniesie opóźnienia. W pracy długo będziesz zwlekać z jakąś decyzją, a to źle zostanie ocenione przez przełożonych. Zajęte Raki będą zbyt obojętne dla potrzeb partnera, a uczucie wzajemnej sympatii jakby wygasało. Wolne zaś będą intensywnie afiszować się swoim stanem singla, przez co pakować się mogą dziwne znajomości, które nie będą miały głębszej przyszłości.

Horoskop tygodniowy na 17-23 października 2022 r. - LEW

W tym tygodniu wszystko ułoży się po twojej myśli. W pracy niektóre zadania nie pobiegną tak szybko, jakbyś tego pragnął, ale nie przejmuj się zbytnio, bo wszystko ułoży się na czas. Zajęte Lwy będą miały dobry nastrój i nie popsują wieczorów swoimi humorami. Wolne zaś pomimo tego, że od dłuższego czasu są same, nie będą chciały wchodzić w żadną skomplikowaną znajomość. W weekend uważaj na kradzieże!

Sprawdź również: Piękne, a bardzo rzadkie imię żeńskie w Polsce. Oznacza "dar od Boga"

Horoskop tygodniowy na 17-23 października 2022 r. - PANNA

Czeka cię interesujący tydzień. W pracy poznasz wiele ciekawych osób, które mogą zainspirować cię do działania, bądź otworzyć przed tobą możliwość zmiany pracy. Zajęte Panny powinny postarać się umocnić swój związek, wprowadzając do niego więcej radości. Wolne zaś tak bardzo będą starały się kogoś poznać, że nie zauważą czerwonej lampki, która sugeruje im, że spotka je przykre rozczarowanie nową znajomością.

Horoskop tygodniowy na 17-23 października 2022 r. - WAGA

Aura tego tygodnia wymagać będzie od ciebie rozważnego postępowania. W pracy pojawi się okres podejmowania szybkich decyzji w istotnych sprawach. W niektórych sytuacjach rozstrzygnięcia przyjdą same, niestety nie wszystkie będą na twoją korzyść. Wagi będące w stałych relacjach muszą być bardziej zrozumiałe dla partnera i spokojnie wyrażać to, o co im chodzi. Wolne zaś będą pewne siebie, przez co przeciwnej wydawać się będą zbyt despotyczne.

Horoskop tygodniowy na 17-23 października 2022 r. - SKORPION

Czeka cię spokojny tydzień. W pracy jeszcze raz przyjrzyj się swoim poczynaniom i podejmij zasadnicze zmiany, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zajęte Skorpiony powinny postarać się, by jak najwięcej przyjemności ofiarować partnerowi i w weekend zaplanować romantyczny wyjazd tylko we dwoje. Wolne zaś staną przed trudnym wyborem czy wchodzić w relacje z przeszłości, czy lepiej sobie odpuścić i dać życiu nową szansę.

Horoskop tygodniowy na 17-23 października 2022 r. - STRZELEC

Już od samego poniedziałku skupiony będziesz na znajdowaniu sobie przyjemności. W pracy zrobisz tylko to, co do ciebie należy i nie będziesz starał się o nic więcej. W piątek nie zapomnij o ważnym spotkaniu!. Zajęte Strzelce będą starały się w całości poświęcić wieczory dla swojej miłości. Wolne zaś na nową znajomość spojrzą zupełnie z innej perspektywy i dadzą jej drugą szansę.

Horoskop tygodniowy na 17-23 października 2022 r. - KOZIOROŻEC

W tym tygodniu możesz odczuwać obniżoną wydajność w działaniu. W pracy postaraj się tylko nie narobić zbyt wiele zaległości, bo potem będziesz miał problem, by z nich wybrnąć. Zajęte Koziorożce powinny nie brać do siebie wszystkiego, co usłyszą od partnera, bo niektóre słowa są naprawdę puste. Wolne zaś staną przed szansą odnalezienia bratniej duszy pod warunkiem, że spędzą weekend w towarzystwie.

Horoskop tygodniowy na 17-23 października 2022 r. - WODNIK

W tym tygodniu będziesz dążyć za swoimi marzeniami. W pracy pokonasz niezwykle trudne zadania i wykażesz innym, że masz wyższe kompetencje, niż im się wydaje. Zajęte Wodniki chętnie poprzebywają w samotności, bo odezwie się w nich ich niezależna natura, która potrzebować będzie więcej odrębności. Wolne zaś staną się bardziej romantyczne niż zwykle i zaczną szukać miłości w nietypowych miejscach.

Horoskop tygodniowy na 17-23 października 2022 r. - RYBY

Październikowa aura przyniesie dużo pozytywnej energii. W pracy bądź dyplomatyczny i nie narzucaj innym swojej woli. Zajęte Ryby w wielu sytuacjach powinny brać także zdanie bliskiej osoby, jeśli zależy im na zgodnej relacji. Wolne zaś powinny uważać, by nie tracić panowania nad sobą w czasie pierwszej randki. W weekend dobrze ci zrobi pobyt w lesie, bo lat to naturalny lek na życiowe bolączki.

***