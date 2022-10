Spis treści: 01 Co oznacza imię Jaśmina?

02 Pochodzenie imienia Jaśmina

03 Jaśmina - imieniny

04 Imię Jaśmina - numerologia

05 Imię Jaśmina - cechy charakteru

06 Imię Jaśmina - dziecko

07 Popularność imienia Jaśmina

08 Imię Jaśmina - zdrobnienia

09 Imię Jaśmina w bajkach i serialach

Co oznacza imię Jaśmina?

Imię Jaśmina wywodzi się od słowa jāsämin, które oznacza "jaśmin". Tłumaczy się je również jako "dar od Boga".

Pochodzenie imienia Jaśmina

Jaśmina to imię, które pochodzi ze starożytnej Persji. W Polsce zaczęło być nadawane w latach dwudziestych, pod wpływem języka angielskiego lub niemieckiego.

Według badań, w Kalifornii imię Jaśmina w latach 90. nadano 20 dziewczynkom. Było najbardziej typowe dla czarnoskórej społeczności.

Jaśmina - imieniny

Jaśmina imieniny obchodzi 24 listopada.

Imię Jaśmina - numerologia

Zdjęcie Jaśmina to mało popularne imię w Polsce / 123RF/PICSEL

Liczba imienia Jaśmina to 22. Zaliczana jest do grupy liczb mistrzowskich. Numerologicznie związana jest z władzą i chętnie korzysta ze swoich przywilejów. Dwudziestka dwójka to także niestrudzony orędownik jakiegoś przesłania, mistrz iluzji i sugestii. Numerologia imienia Jaśmina angażuje się w zagadnienia społeczne, może też wiele zdziałać na świecie.

Imię Jaśmina - cechy charakteru

Życie i styl Już nie Zuzanna. Zmiany w rankingu najpopularniejszych imion w Polsce Posiadaczki imienia Jaśmina opisuje się jako osoby emocjonalne, skryte i introwertyczne. Jaśmina posiada łatwość konwersacji z innymi, jeżeli w ich towarzystwie czuje się komfortowo. Jednego dnia może cieszyć się brakiem towarzystwa, a innego zapragnie rozmów i chęci bycia otoczoną przez wiele osób. Jaśmina jest czasem osobą tajemniczą, niedostępną lub po prostu bardzo specyficzną. Jest niezwykle inteligentna, bez oporów potrafi być krytyczna w stosunku do drażniących ją ludzi czy zachowań. Jednocześnie Jaśmina potrafi fascynować się tym, co dziwne, irracjonalne i tajemnicze. Jest kobietą bardzo oryginalną, przez co wyróżnia się z tłumu. To osoba o wielu talentach, subtelna i nieustępliwa. Odznacza się dużą siłą psychiki mimo wrodzonej wrażliwości. Kocha kwiaty oraz ciepłe, słoneczne dni.

Imię Jaśmina - dziecko

Dzieci o tym imieniu cenią sobie dobrobyt i wygodę. Są uparte, zachowawcze, a zarazem bardzo wrażliwe. Chętnie otaczają się zgromadzonymi przedmiotami, które sprawiają wrażenie wysokiego poziomu życia. W dzieciństwie i w młodości u posiadaczek imienia Jaśmina uwidacznia się silny kontakt z naturą i chęć przebywania na jej łonie. Odbija się to bardzo pozytywnie w kolejnych latach życia.

Zdjęcie W 2021 roku imię Jaśmina nadano 163 dziewczynkom / 123RF/PICSEL

Popularność imienia Jaśmina

Imię Jaśmina w Polsce jest dość rzadko nadawane. W pierwszej połowie bieżącego roku otrzymało je 97 dziewczynek, a w 2021 r. - 163 dzieci. W Polsce obecnie imię Jaśmina nosi 1884 kobiet.

Imię Jaśmina - zdrobnienia

Najpopularniejszymi zdrobnieniami są:

Jaśminka

Jaśminia

Minka

Minia

Mineczka

Minusia,

Minunia

Jaśminek

Jaśminia

Imię Jaśmina w bajkach i serialach

Zdjęcie Jaśmina to również imię głównej bohaterki nowego serialu produkcji Netflixa pt. "Wielka Woda" / Netflix / Robert Palka / materiały prasowe

Imię Jaśmina nadawane jest również bohaterkom bajek, filmów czy seriali. Dzieci doskonale znają i uwielbiają piękną i odważną księżniczkę Dżasminę z produkcji Disneya "Aladyn".

Jaśmina to również imię głównej bohaterki nowego serialu produkcji Netflixa pt. "Wielka Woda". Opowiada on o Powodzi Tysiąclecia. W serialu Jaśmina Tremer, w której postać wcieliła się Agnieszka Żulewska, jest wybitną hydrolożką. Kobieta próbuje opracować plan obrony Wrocławia przed zbliżającą się powodzią. Postać ta ma niezwykle silny charakter, jest uparta i bez względu na wszystko dąży do swojego celu.

