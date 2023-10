Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy [16-22.10.2023 r.] - BARAN

02 Horoskop tygodniowy [16-22.10.2023 r.] - BYK

03 Horoskop tygodniowy [16-22.10.2023 r.] - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop tygodniowy [16-22.10.2023 r.] - RAK

05 Horoskop tygodniowy [16-22.10.2023 r.] - LEW

06 Horoskop tygodniowy [16-22.10.2023 r.] - PANNA

07 Horoskop tygodniowy [16-22.10.2023 r.] - WAGA

08 Horoskop tygodniowy [16-22.10.2023 r.] - SKORPION

09 Horoskop tygodniowy [16-22.10.2023 r.] - STRZELEC

10 Horoskop tygodniowy [16-22.10.2023 r.] - KOZIOROŻEC

11 Horoskop tygodniowy [16-22.10.2023 r.] - WODNIK

12 Horoskop tygodniowy [16-22.10.2023 r.] - RYBY

Horoskop tygodniowy [16-22.10.2023 r.] - BARAN

Październikowa aura zachęci cię do zwrócenia uwagi na sferę finansową. Zachowuj umiar i stroń od wydatków na zbytki i rozrywki, bo mogą być potrzebne pieniądze na domowe sprawy. Zajęte Barany mogą spodziewać się ochłodzenia w relacji, które potrwa dłużej niż chwile. Wolne zaś powinny przestać oglądać się za siebie. W weekend będziesz potrzebował towarzystwa i mocnych wrażeń.

Horoskop tygodniowy [16-22.10.2023 r.] - BYK

Aura tego tygodnia przyniesie więcej sympatii ze strony innych. W pracy zajmiesz się tyloma sprawami naraz, że możesz mieć problemy z koncentracją. Zajęte Byki będą złaknieni miłości i będą chwytać się każdego komplementu, który usłyszą od partnera. Wolne zaś mają szansę na ciekawe spotkanie, ale trzeba uważać, by nie wplątać się w jakąś dwuznaczną sytuację.

Horoskop tygodniowy [16-22.10.2023 r.] - BLIŹNIĘTA

W tym tygodniu mogą ci się przydarzyć zaskakujące sytuacje. W pracy bądź otwarty na zmiany, a dużo skorzystasz, zwłaszcza jeśli chodzi o lukratywne współprace. W miłości zaufaj swojej intuicji i pozwól sobie na randkowanie z kimś, kto już raz zabiegał o twe serce. Jeśli zaś jesteś obecnie w trwałej relacji, to postaraj się poprawić napiętą atmosferę.

Horoskop tygodniowy [16-22.10.2023 r.] - RAK

Już od samego poniedziałku będziesz szukać lepszych rozwiązań. W pracy możesz liczyć na powodzenie podczas współpracy z ludźmi, uda ci się też zawrzeć nowe wartościowe znajomości. Zajęte Raki mogą spodziewać się jeszcze większego zbliżenia z partnerem. To będzie czas rozwoju waszej relacji i odkrywania nowych aspektów waszego związku. Wolne zaś mogą liczyć na miłosne przygody.

Horoskop tygodniowy [16-22.10.2023 r.] - LEW

Początek tygodnia wymagał będzie od ciebie zakończenia zaległych projektów i wymiany informacji, aby odkryć lepsze sposoby radzenia sobie z kłopotami. Zajęty Lwy powinny być cieplejsze w stosunku do partnera i pozwolić mu na większą bliskość. Wolne zaś intensywnie będą zawierać nowe znajomości, jednak poprzez własne uprzedzenia odrzucą interesującą osobę. W weekend zrób porządki w dokumentach.

Horoskop tygodniowy [16-22.10.2023 r.] - PANNA

W tym tygodniu możesz spodziewać się pozytywnej energii. W pracy nie pokazuj swoich słabości, tylko odważnie sięgaj po to, co ci się należy. Zajęte Panny powinny docenić partnera i zorganizować jakąś wspólną randkę na weekend. Wolne zaś nadal będą w konflikcie z kimś, do kogo chciałyby wrócić. Może to czas, aby odpuścić i otworzyć się na nowe.

Horoskop tygodniowy [16-22.10.2023 r.] - WAGA

W tym tygodniu będziesz pamiętać, że komunikacja jest kluczem do sukcesu. W pracy wiele spraw pójdzie ci gładko, jednak jakiś stary projekt ciągle będzie cię niepokoił. Zajęte Wagi będą rozmawiać o swoich oczekiwaniach i dążeniach, aby zdobyć większe zrozumienie dla siebie nawzajem. Wolne zaś będą w stanie przyciągnąć osoby, które podzielają ich zainteresowania i wartości.

Horoskop tygodniowy [16-22.10.2023 r.] - SKORPION

Aura tego tygodnia zachęcać cię będzie do dbania o formę. W pracy możesz się zmierzyć z nieprzyjemnymi ludźmi, z którymi nie znajdziesz wspólnego języka. Zajęte Skorpiony wykrzeszą z siebie więcej inicjatywy, aby pobudzić wibrację i ożywić znudzony związek. Wolne zaś będą chętnie flirtować, bo adoratorów im nie zabraknie. W weekend zaplanuj randkę wyjściową do kina albo na jakiś koncert.

Horoskop tygodniowy [16-22.10.2023 r.] - STRZELEC

Początek tygodnia wymagał będzie od ciebie skupienia się na sprawach urzędowych, które mogą ci spędzać sen z powiek. Warto dopilnować swoich spraw i wszystko wyjaśnić. Zajęte Strzelce będą starały się z optymizmem rozwiązywać problemy w związku. Wolne zaś mogą liczyć na to, że ich naturalne wdzięki będą przyciągać uwagę wielu potencjalnych partnerów.

Horoskop tygodniowy [16-22.10.2023 r.] - KOZIOROŻEC

Czeka cię aktywny tydzień. W pracy warto zwolnić tempo i nie stresować się z byle powodu, bo i tak nie wpłyniesz na to, by przyspieszyć pewne sytuacje. Zajęte Koziorożce nauczą się stawiać granice i wyrażać własne potrzeby w miłości. Wolne zaś powinny być prawdziwym sobą i nie zapominać o sobie. Miłość przychodzi najłatwiej, gdy jesteśmy wierni sobie i otwarci na nowe doświadczenia.

Horoskop tygodniowy [16-22.10.2023 r.] - WODNIK

W tym tygodniu będziesz cierpliwy i uważny. W pracy niespodziewanie pojawi się niezwykle zyskowna propozycja, z której warto skorzystać. Zajęte Wodniki będą starały się dotrzymać kroku partnerowi, a on zrewanżuje się tym samym. Wolne zaś poznają kogoś ciekawego, jednak nie od razu powinny mu zdradzać swoje sekrety. Weekend będzie pełen sprzeczności.

Horoskop tygodniowy [16-22.10.2023 r.] - RYBY

W tym tygodniu będziesz cieszył się zapałem i energią. W pracy robota będzie palić ci się w rękach. Problem mogą mieć jedynie Ryby zajmujące się handlem, bo trafią na opornego klienta. W miłości warto odrzucić iluzje. Osoby zajęte powinny spojrzeć prawdziwe w oczy i odróżnić szczere uczucie od płytkich emocji. Wolne zaś będą miały szanse, by zakochać się na dłużej niż na chwilę.