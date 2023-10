Jak obliczyć wibrację numerologiczną mieszkania?

W świecie numerologii, czyli dziedziny ezoteryki, która zajmuje się liczbami i ich znaczeniem w naszym życiu, wszystko opiera się na symbolice liczb. Znaczenie ma nie tylko nasza data urodzenia, ale też liczby, które nas na co dzień otaczają.

Chiński horoskop na 2024 rok. Co przyniesie Rok Drewnianego Smoka? Możemy obliczyć wibrację swojego imienia, numeru telefonu, czy mieszkania, w którym przyszło nam żyć.

Aby dowiedzieć się, jaką wibrację numerologiczną ma nasze mieszkanie, wystarczy spojrzeć na numer widniejący na drzwiach. Jeżeli numer jest dwucyfrowy, należy dodać do siebie cyfry, np. mieszkanie numer 25, będzie miało wibrację 7, gdyż 2+5=7.

Według numerologicznej wiedzy liczby od 1 do 9 opisują ludzi, którzy mieszkają pod poszczególnymi numerami. W jakim mieszkaniu będą więc mieszkać ci... najbardziej inteligentni?

Pod jakim numerem mieszkają najinteligentniejsi ludzie?

Według numerologii ludzie dyskusji i intelektu będą mieszkać pod numerem 7. Siódemka to wiedza, badanie tego co nieznane, to inteligencja.

Osoby więc mieszkający w mieszkaniu o wibracji 7 będą raczej związane ze światem nauki. Osoby te będą charakteryzować się ambicją, uporem w dążeniu do celu i dociekliwością.

W Biblii siódemka uważana jest za liczbę doskonałą, pełną. To właśnie w siedem dni Bóg miał stworzyć świat. Nie jest to bez znaczenia dla ludzi mieszkających pod tym numerem. Wróży on sukces i pełnie zarówno w pracy zawodowej, jak i w rozwoju prywatnym.