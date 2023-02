Zawsze gotowy spróbować czegoś nowego... również w sypialni. Życie z nim to przygoda

Spis treści: 01 Najlepsze cechy mężczyzny spod znaku Strzelca

02 Najgorsze cechy mężczyzny spod znaku Strzelca

03 Kto pasuje do Strzelca?

04 Kto nie pasuje do Strzelca?

05 Strzelec - horoskop na 2023 rok. Warto dbać o relację niezależnie od stażu

Jako znak słońca potrzebuje czuć swobodę. Kiedy czuje, że się dusi, że ktoś mówi mu, co ma robić, będzie się buntował. Nie lubi, kiedy się nim dyryguje, bo to ogranicza jego wolność, ale to nie wszystko. Strzelec po prostu jest przekonany o własnej nieomylności. Mężczyźni spod znaku Strzelca są bardzo pewni siebie, czasem wręcz wydają się przez to zarozumiali. To człowiek dosadny i na pewno zdolny powiedzieć ci prosto w oczy nawet najbardziej bolesne rzeczy.

Mężczyzna Strzelec jest przede wszystkim optymistą. Postrzega każdą chwilę jako okazję do nauczenia się czegoś nowego, pomocy komuś lub doskonalenia umiejętności. Każdy cel, który sobie stawia, jest wzniosły i ambitny, a każda przeszkoda, którą napotyka, jest tylko szansą na naukę i rozwój. Od siedzenia na kanapie woli długie spacery. Potrzebuje wolności i przestrzeni dla siebie.

Zdjęcie Strzelcowi nie po drodze z zodiakalną Panną. Ich związek to pasmo wiecznych pretensji i niedomówień / 123RF/PICSEL

Najlepsze cechy mężczyzny spod znaku Strzelca

Mężczyźni spod znaku Strzelca są bardzo energicznymi i żądnymi przygód istotami, poszukującymi prawdy i mądrości świata. Ponieważ rządzi nim Jowisz, głęboko cenią wiedzę, naukę i filozofię. Chce być otoczony przez ludzi, tworzyć więzi i uczyć się nowych rzeczy. Optymistyczny i energiczny, jest typem, który chce żyć pełnią życia. Woli być niż mieć. Strzelec jest dobrym rozmówcą, jest ciekawy drugiego człowieka, lubi wymianę myśli. Jeśli się go poprosi, chętnie udzieli porady. Ma ekscytującą energię, która wpływa na innych, dobrze ich nastraja. Jest oczytany, głęboko ciekawy i zawsze gotowy do spróbowania czegoś nowego... również w sypialni.

Zdjęcie Jakim partnerem jest Strzelec? Z pewnością bardzo namiętny i pomysłowy w łóżku / 123RF/PICSEL

Najgorsze cechy mężczyzny spod znaku Strzelca

Choć Strzelec jest bardzo zalotny i czarujący, nie zawsze ma szczere intencje. Potrzebuje stałej uwagi, cały czas musi dokarmiać swoje ego i przeglądać się w oczach innych ludzi. Narcyzm jest jedną z jego najgorszych cech. Chce być podziwiany i doceniany i wolałby, aby robiła to grupa ludzi, a nie tylko jedna osoba. Podobnie jak większość znaków ognia, chce, aby wszyscy zwracali na niego uwagę i chwalili go. Mężczyzna urodzony pod znakiem Strzelca jest również bardzo dosadny. Nie stosuje autocenzury, więc mówi wszystko, nawet jeśli może to kogoś zranić.



Kto pasuje do Strzelca?

To nietypowa sytuacja, ale najlepszym partnerem dla Strzelca jest... Strzelec! Oboje są bezkompromisowo szczerzy. Ewentualne awantury są szybkie i szybko się kończą porozumieniem i zapomnieniem. Kolejnym świetnym partnerem dla Strzelca jest Wodnik. Oboje mają unikatowe spojrzenie na świat i uwielbiają na ten temat debatować. Strzelec wibruje również z innymi znakami ognia Baranem i Lwem. Wszyscy jesteście tak szczerzy i namiętni, że po prostu się dogadujecie.

Zdjęcie Pewność siebie Strzelca może być nie do zniesienia dla innych, "dominujących" znaków zodiaku / 123RF/PICSEL

Kto nie pasuje do Strzelca?

Strzelec może mieć trudności z dogadaniem się z Panną. Strzelec jest tak żądny przygód, że Panna odbiera to jako lekkomyślność. Strzelca denerwuje natomiast to, że Panna zbyt skupia się na szczegółach. Wyzwaniem dla Strzelca będą też Ryby, które mają potrzebę ciągłej bliskości i emocjonalności, podczas gdy Strzelec uwielbia wolność i spontaniczne samotne wypady.



Strzelec - horoskop na 2023 rok. Warto dbać o relację niezależnie od stażu

Gwiazdy pomogą Strzelcowi rozniecić na nowo płomień miłości, jeśli tylko będzie z nimi współpracował. W stałych związkach, w których zaczęło już nieco powiewać rutyną, może teraz na nowo zaiskrzyć. Wszystko dobrze się ułoży, o ile od czasu do czasu Strzelec zorganizuje dla partnera kolację przy świecach, czy przygotuje gorącą kąpiel z płatkami róż. Romantyczne gesty zawsze popłacają.

