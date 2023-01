Najbardziej opiekuńcze znaki zodiaku - ci ludzie to prawdziwe skarby

Spis treści: 01 Najbardziej opiekuńcze znaki zodiaku - BYK

02 Najbardziej opiekuńcze znaki zodiaku - LEW

03 Najbardziej opiekuńcze znaki zodiaku - RAK

04 Najbardziej opiekuńcze znaki zodiaku - SKORPION

Empatia i chęć pomocy przychodzą im łatwo. Biorą na swoje barki problemy innych. Zrobią wszystko, żeby ułatwić bliskim życie. Zrobią wszystko, aby uratować ich przed niebezpieczeństwem i bronić ich przed ludźmi, którzy chcą ich skrzywdzić, celowo lub nieumyślnie.

Najbardziej opiekuńcze znaki zodiaku - BYK

Byki zawsze chcą, aby inni czuli się w ich towarzystwie swobodnie. Jeśli ktoś ma osobisty lub zawodowy związek z Bykiem, wie, że mogą być jednymi z najmilszych i najbardziej oddanych ludzi. Kiedy Byk zobowiązuje się do czegoś, możesz być pewny, że się z tego zobowiązania wywiąże. I że nie będzie to zobowiązanie na chwilę. Byki są tak opiekuńcze, że wręcz mają tendencję do rozpieszczania swoich bliskich. To zasługa Wenus, rządzącej znakiem Byka, a która odpowiedzialna jest za wszystko, co w życiu najlepsze. Byk dołoży wszelkich starań, aby jego bliscy czuli się dobrze również dlatego, że od tego zależy jego własny komfort.

Najbardziej opiekuńcze znaki zodiaku - LEW

Ludzie spod znaku Lwa uwielbiają patrzeć, jak inni się uśmiechają. Ich największym pragnieniem w życiu jest stworzenie przyjemnego i pełnego ciepła i dobrej energii środowiska wokół siebie. Ten stały znak ognia jest majestatyczny i emanuje słoneczną charyzmą. Lwy dokładają wszelkich starań, aby uszczęśliwić innych, również materialnie. Lubią wydawać pieniądze i zaskakiwać swoich bliskich drobnymi prezentami. Ludzie muszą tylko pozwolić im się kochać. Lew nie pozostawi wtedy nawet centymetra marginesu, który będzie niezaopiekowany. Lwy są lojalne i serdeczne. Podium rankingu najbardziej opiekuńczych znaków zodiaku słusznie im się należy.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Najbardziej opiekuńcze znaki zodiaku - RAK

Ludzie urodzeni pod znakiem Raka są naturalnie macierzyńscy. Ten kardynalny znak wodny ma obsesję na punkcie roztaczania parasola opieki nad swoimi bliskimi. Dla Raka nie ma granic w kwestii otaczania ludzi opieką. To ludzie niesamowicie empatyczni, zawsze gotowi wysłuchać i otrzeć łzy. Angażują się bez reszty, zawsze są dostępni na 100 proc., nie uznają w opiece i relacjach półśrodków. Trzeba jednak uważać, bo nie tak łatwo przyjmują opiekę od innych, łatwo je zagłaskać na śmierć.



Najbardziej opiekuńcze znaki zodiaku - SKORPION

Tuż za podium rankingu najbardziej opiekuńczych znaków zodiaku znalazły się Skorpiony. Dla urodzonych pod tym znakiem inni ludzie są bardzo ważni i zależy im na bliskich z nimi relacjach. Niestety bywają zazdrosne i absorbujące, opieka w ich wydaniu może przekraczać granice. Skorpiony budują wokół siebie fortece, bo boją się zdrady i zranienia. Ta obawa jest tak silna, że Skorpion czasem woli być sam, niż ryzykować. Ale jeśli tylko ktoś jest wobec nich lojalnym, Skorpion będzie go uwielbiać i chronić zaciekle, na każdym kroku udowadniając swoje przywiązanie. Dla Skorpiona bycie lojalnym to niedopowiedzenie. Jego miłość jest bezwarunkowa. Dołożą wszelkich starań, aby bronić swoich bliskich i bliskich.

