W nadchodzących tygodniach Strzelce poczują szczególnie silny zew podróży. Może to być impulsywna decyzja o przeprowadzce do innego kraju, zapisanie się na kurs egzotycznego języka lub spontaniczne zaręczyny podczas romantycznej eskapady. Niektórzy z nich rzucą stabilną pracę na rzecz freelancingu albo sprzedadzą wszystkie rzeczy i wyruszą w podróż dookoła świata.

Jeśli znasz Strzelca, przygotuj się na niespodzianki . Może pewnego dnia zadzwoni do ciebie z lotniska, informując, że właśnie leci do Australii. Być może poinformuje cię, że zapisał się na kurs nurkowania w Tajlandii. Dla Strzelca granica między marzeniem a rzeczywistością stanie się w najbliższym czasie bardzo cienka.

W najbliższym okresie Skorpiony mogą podjąć decyzje, które kompletnie zmienią ich tożsamość. Może to być nagła zmiana stylu życia, radykalna metamorfoza wizerunku lub porzucenie dotychczasowej ścieżki kariery. Skorpion nie boi się śmierci starego siebie, jeśli oznacza to narodziny nowego "ja".

Humanitaryzm Wodnika może pchnąć go do radykalnych działań. Może zdecydować się na przeprowadzkę do kraju Trzeciego Świata, aby pomagać pokrzywdzonym przez los. Jest szansa, że zaskoczy siebie, angażując się w działalność proekologiczną. Niezależność Wodnika sprawia, że nie liczy się z opinią otoczenia. Gdy poczuje, że konwencjonalny sposób życia go dusi, może podjąć decyzje, które wydają się nieracjonalne. Może to być sprzedaż wszystkiego i przeprowadzka do domku na odludziu.