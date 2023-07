Recenzja: (Nie) masz się w co ubrać?

John Galliano przerywa milczenie Skorpion to jeden z najciekawszych i najbardziej intrygujących znaków zodiaku. Ma sporo zalet i potrafi być wyjątkowo czarujący, odważny, lojalny, zaradny, a przy tym oczywiście namiętny. Niestety, to jednocześnie chyba najtrudniejszy z wszystkich znaków zodiaku, postrzegany też przez wiele osób jako toksyczny i manipulujący.

Skorpion jest mściwy, pamiętliwy, bezkompromisowy, zazdrosny, obsesyjny i niepokorny. Bywa też wyjątkowo podejrzliwy, kłamliwy i zaborczy. To wszystko sprawia, że żyje się z nim wyjątkowo trudno, szczególnie w relacji uczuciowej.

Z tym znakiem zodiaku trudno się rozstać. Nawet rozwód nie pomoże

Skorpion w miłości nie jest skłonny do kompromisów - to jedna z jego największych zalet i wad jednocześnie. Gdy Skorpion naprawdę się zakocha, jest w stanie robić rzeczy wielkie i sporo poświęcić dla ukochanej osoby. Miłość jest dla niego prosta: Albo kocha całym sercem, albo szczerze nienawidzi. Żaden ze znaków zodiaku tak łatwo i szybko nie przechodzi z miłości do nienawiści. Zraniony i zdradzony Skorpion potrafi mocno pokąsać...

Miłość jest dla Skorpiona jedną z najważniejszych rzeczy w życiu - kocha bez pamięci, nie ma drugiego znaku zodiaku, który tak bardzo ceniłby sobie miłość. Jest ona mu niezbędna do życia, bo Skorpion nie umie żyć bez bliskości drugiego człowieka i za wszelką cenę stara się znaleźć swoją bratnią duszę. Gdy to mu się uda, oddaje się drugiej osobie w całości. Gorzej, gdy jego uczucia są nieodwzajemnione-Skorpion staje się wtedy zaborczym i obsesyjnym natrętem i za wszelką cenę stara się rozkochać w sobie obiekt swoich uczuć. Bywa wtedy wyjątkowo toksyczny.

Zdjęcie Skorpion potrafi być bardzo toksyczny / 123RF/PICSEL

Skorpion nie potrafi również wypuścić z ramion swojego obiektu uczuć. Gdy miłość się kończy i jego druga połówka chce iść dalej, Skorpion robi wszystko, by ją zatrzymać - najpierw obsypuje prezentami i na każdym kroku okazuje swoją miłość, a później przechodzi do bardziej agresywnego ataku. Staje się wtedy mściwy, złośliwy i kłamliwy i robi wszystko, by zatruć drugiej osobie życie.

Miłość Skorpiona bywa więc wyjątkowo namiętna, piękna i mocna, ale może być też wyjątkowo niebezpieczna!

