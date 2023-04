Każdy ze znaków zodiaku ma swoje zalety i wady. Często nieporozumienia lub drobne konflikty, które są spowodowane przez różnice temperamentów lub charakterów można wytłumaczyć brakiem kompatybilności znaków zodiaku partnerów. Nieśmiałość to jedna z cech, która charakteryzuje nasze usposobienie. Ciężko jest jej się wyzbyć. Mężczyźni w inny sposób przejawiają cechy swojego znaku zodiaku. Dlatego sprawdź, czy w twoim najbliższym otoczeniu nie znajduje się ktoś, kto boi się wykonać pierwszy krok.

Spokojna i harmonijna Waga

Wagi to królowie rozsądku. W swoim życiu starają się podejmować zawsze słuszne decyzje. Cenią sobie spokój i harmonię, przez co ich każdy krok musi być idealny. To perfekcjoniści, którzy nienawidzą podejmować pochopnych decyzji. Przez to zdobycie się na pierwszy krok może im zająć chwilę.

W gronie znajomych są bardzo charyzmatyczne. Z początku mogą być jednak ciche i niepozorne. Dopóki lepiej nie poznają towarzystwa, mogą trzymać się na uboczu i nie wychylać. Kiedy zaczną zachowywać się swobodnie, trzeba na nich uważać. Ich naturalny czar i urok może cię uwieść.

Pewny siebie, ale skryty Byk

Jeden z najbardziej upartych znaków zodiaku. Ciężko go przekonać do swojej racji i zmiany zdania. Tak duża pewność siebie i swoich wartości może dziwić, ponieważ w grupie, Byki raczej się nie wychylają. To osoby, z którymi możesz przebywać w komfortowej ciszy bez patrzenia na zegarek. Małomówne i skryte mogą pokazać siłę swojego charakteru jedynie w skrajnych sytuacjach. Nie zdziw się jeśli, nie mówią ci wszystkiego. Potrzebują dużo czasu, aby się otworzyć i szczerze okazywać swoje emocje.

Byki z podobnych powodów mogą być nie tylko nieśmiałe, ale nawet chłodne i oschłe. Nie pozwól, aby ich zimne traktowanie wpłynęło na relację. Dopiero w komfortowym otoczeniu mogą pokazać, jak bardzo im na tobie zależy.

Panna pragnie zachować swój porządek

Panna ocenia, kalkuluje i lubi ciszę. Mężczyźni spod tego znaku lubią dokładnie planować swój czas. Pilnują swojego własnego porządku zarówno w otaczającej ich przestrzeni, jak i w swoim życiu. Kiedy coś idzie niezgodnie z ich planem, potrafią wpaść w zły humor, a nawet gniew. Panny lubią spędzać czas w samotności. W grupie przyjaciół mogą zachowywać spokój i nie wychylać się. Ich nieśmiałość może wynikać ze strachu przed narzucaniem się oraz ze zwykłego braku potrzeby mówienia o sobie.

Ryby nie powiedzą ci o uczuciu wprost

Najbardziej wrażliwe dusze zodiaku. Osoby spod tego znaku często przejawiają wrażliwość na sztukę. Są bardzo emocjonalne. W odróżnieniu od temperamentnych Lwów oraz Baranów chowają swoje emocje i nie mówią o nich. Często ich nieśmiałość wynika ze strachu przed zranieniem. Rzadko kiedy wykonają pierwszy krok. Ich skrytość może być szczególnie dokuczliwa na pierwszych randkach. Ryby, kiedy już są w związku, pozwalają partnerowi o wszystkim decydować. Nie zależy im na kontroli w relacji, a kiedy darzą kogoś uczuciem, są w stanie na wiele poświęceń. Mogą jednak tego nie okazywać. Dopóki nie zapytasz się Ryby wprost, co do ciebie czuje, nie dowiesz się o jej sympatii.

