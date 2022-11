Spis treści: 01 Jaką moc ma znak zodiaku Baran?

02 Jaką moc ma znak zodiaku Byk?

03 Jaką moc ma znak zodiaku Bliźnięta?

04 Jaką moc ma znak zodiaku Rak?

05 Jaką moc ma znak zodiaku Lew?

06 Jaką moc ma znak zodiaku Panna?

07 Jaką moc ma znak zodiaku Waga?

08 Jaką moc ma znak zodiaku Skorpion?

09 Jaką moc ma znak zodiaku Strzelec?

10 Jaką moc ma znak zodiaku Koziorożec?

11 Jaką moc ma znak zodiaku Wodnik?

12 Jaką moc ma znak zodiaku Ryby?

Jaką moc ma znak zodiaku Baran?

Baran - jeden z najsilniejszych znaków zodiaku. Jaka może być jego moc? Okazuje się, że to właśnie Barany potrafią przekazać energię życiową. Mówi się także o zdolnościach, które często wykorzystywane są do wypędzania duchów czy oczyszczania ze złych wibracji. Oczywiście, znając zodiakalnego Barana, wiemy też, jak wielką ma moc do rozpętania afery i podniesienia ciśnienia.

Czytaj również: Wizjonerka Aida zwróciła się do Polaków. Oto co wydarzy się w 2023 roku

Reklama

Jaką moc ma znak zodiaku Byk?

Byki - spokojne, pozytywnie nastawione do wszystkich znaki zodiaku. I chociaż czasami zła energia zawita do ich świata, to nie zatrzymują jej na dłużej. Dlatego też Byki mają moc przyciągania do siebie ludzi, nawet jeśli tego bardzo nie chcą. Szybko wzbudzają zaufanie i stają się powiernikami największych tajemnic. Ale to nie wszystkie moce, które przypisane są zodiakalnym Bykom. Byki dla najbliższych zrobią wszystko i mają moc wytwarzania takiej niewidzialnej zbroi, która daje gwarancję bezpieczeństwa.

Jaką moc ma znak zodiaku Bliźnięta?

Bliźnięta to znaki zodiaku, które posiadają wyjątkowe moce. Widzą więcej niż inni. Często wystarczy im spojrzeć na kogoś, zamienić jedno zdanie i już wiedzą, co będzie dalej, czy warto angażować się w znajomość, czy przyniesie ona tylko same kłopoty albo wyssie z nich życiową energię. Bliźnięta potrafią też wyczuć pewne negatywne wibracje płynące z danego miejsca czy rzeczy. Wiele zodiakalnych Bliźniąt przyznaje, że przynajmniej raz w życiu miało takie doznania. Poza tym Bliźnięta mają zdolności przemiany. Doskonale wiedzą, jak rozmawiać z ludźmi, jak dopasować się do danej sytuacji. Potrafią też czytać w myślach i... przepowiadać przyszłość.

Jaką moc ma znak zodiaku Rak?

Astrologia Trzy znaki zodiaku, które w 2023 r. zaznają szczęścia w miłości Zodiakalny Rak ma moc uzdrawiania słowem i dotykiem. Nikt tak dobrze nie rozumie innych i nie potrafi przejąć na siebie ich bólu, niepokoju. W towarzystwie Raka można zapomnieć o tym, co nas stresuje, odprężyć się i poczuć nową energię. To właśnie jeden z magicznych zodiaków, którego moc może pomóc na wiele sposobów. Wykorzystują ją przede wszystkim dla innych, ale też doskonale wiedzą, jak zadziała na nich samych. Zodiakalnym Rakom przypisuje się także niezawodną intuicję.

Jaką moc ma znak zodiaku Lew?

Lwy - silne istoty, od których bije ciepło. A to przyciąga zbłąkane, zagubione i niepewne, szukające schronienia duszyczki. Zodiakalne Lwy mają moc serca - są wyrozumiałe, kochają jak nikt inny. Otulają swoim spojrzeniem, ogrzewają słowem. Źródło supermocy jest w ich wnętrzu. Jak tylko zostanie uaktywniona, każdy to odczuwa i zadaje sobie pytanie "jak to możliwe?". Niektórzy uważają, że darem zodiakalnego Lwa jest także zdolność kontrolowania umysłów...

Czytaj także: Wielkie zmiany w 2023 roku. Dla czterech znaków zodiaku to będzie kluczowy rok

Jaką moc ma znak zodiaku Panna?

Mówisz Panna, widzisz osobę pedantyczną, skupioną na sobie, z analitycznym podejściem do świata. Jaką może mieć więc ukrytą moc? Wyczuwa to, co nadejdzie, wie, co zbliża się do nas. Swoją wiedzę opiera na analizie świata i systemie przyczynowo-skutkowym. Zodiakalne Panny nazywane są również często "wróżbiarzami" i "uzdrowicielami'. Potrafią pomagać innym na różne sposoby.

Jaką moc ma znak zodiaku Waga?

Zdjęcie Supermoce znaków zodiaku. Jaka jest twoja? / 123RF/PICSEL

Moc zodiakalnych Wag? Zdolność łączenia, gaszenia emocjonalnych pożarów. Jak nikt inny Wagi potrafią jednym słowem, spojrzeniem, gestem rozbroić tykającą bombę. Zachowują spokój, nawet gdy dookoła rozpętała się największa burza. Mają otwarty umysł i potrafią zauważyć coś, czego nie widzą w danym problemie inni. Zawsze spojrzą na dwie strony i nigdy nie wydadzą krzywdzącego wyroku. Podobnie jak Rak, Waga także należy do magicznych zodiaków. Wyczuje nawet najmniejsze kłamstwo.

Jaką moc ma znak zodiaku Skorpion?

Determinacja - to jedna z największych mocy Skorpiona. Niestety, często jest jego przekleństwem. Zodiakalne Skorpiony potrafią nieźle namieszać w swoim i innych życiu. Przez to właśnie, jak bardzo potrafią zmotywować się do działania i realizować swój wyznaczony cel. To jeden z tych znaków zodiaku, któremu przypisana jest niebezpieczna moc, moc manipulacji. Podobno potrafią połączyć się z siłami zła...

Jaką moc ma znak zodiaku Strzelec?

Strzelec-jasnowidz. Często sam nie rozumie tego, jakim cudem udało mu się wytypować prawidłowe liczby, czy wybrać odpowiednią drogę. To ta ukryta moc, którą posiadają nieliczni. To niejedyne, co potrafią Strzelce. Otóż jak nikt są w stanie opanować nawet najtrudniejsze zagadnienia, nauczyć się miliona wzorów i w sekundę odpowiednio je wykorzystać. Mają świetną pamięć i zdolność przyswajania wiedzy.

Jaką moc ma znak zodiaku Koziorożec?

Horoskop na 19 listopada. Sprawdź, co wydarzy się w sobotę

Trzy znaki zodiaku, które w 2023 r. zaznają szczęścia w miłości

Co wydarzy się 17 listopada? Sprawdź, swój horoskop dzienny Koziorożec - zodiak, który ma coś w rodzaju magicznej różdżki. To moc, którą wykorzystuje rzadko, tylko w wyjątkowych sytuacjach związanych z osobami, które obdarował ogromnym uczuciem. Koziorożec potrafi też stać się niewidzialnym - tak wtopić się w tłum, że nikt go nie rozpozna, nie zaczepi do rozmowy. Taka moc pozwala mu na doskonałą obserwację świata i wyciąganie pewnych wniosków. Mają też radar, który pozwala im szybko wyłapać, z jakimi emocjami mają do czynienia.

Jaką moc ma znak zodiaku Wodnik?

Zdjęcie Jakie moce mają znaki zodiaku? / 123RF/PICSEL

Wodnik miewa prorocze sny. Widzi też pewne znaki, które w przyszłości okazują się konkretnymi wskazówkami. Ma też moc wpływania na innych. Wie, co zrobić i jak powiedzieć, żeby ludzie szybko zmienili zdanie i byli po jego stronie. Wodniki są swobodne, analityczne i niezależne. Przypisuje się im także mistyczne zdolności. Podobno potrafią rzucać klątwy.

Jaką moc ma znak zodiaku Ryby?

Osoby spod znaku Ryb mają zdolność zmieniania, a nawet naginania rzeczywistości. Ich moc pozwala im wpływać na innych, na ich uczucia. Są świetnymi mówcami, kreatorami. Niektóre zodiakalne Ryby potrafią znaleźć się w czyimś śnie i zmienić jego przebieg. Supermocą Ryb jest umiejętność bycia... niewidzialnym (oczywiście metaforycznie!).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy Polacy wierzą w horoskopy? Interia.tv