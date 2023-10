Astrolodzy nie mają wątpliwości - znak zodiaku mocno determinuje sposób bycia oraz cechy charakteru konkretnych osób. Podczas gdy jedne szukają czułości i bliskości, stawiając potencjalnego partnera na pierwszym miejscu, inne nieustannie biegają za marzeniami, pragnąc wolności.

Stabilność to ostatnie, o czym myślą. Dlatego też zbudowanie trwałego związku może okazać się w ich przypadku niemożliwe. Te znaki zodiaku nie nadają się do stałej relacji.

Czy Strzelec potrafi być wierny? Przemyśl zanim się zakochasz

Zodiakalny Strzelec uwielbia flirtować, dlatego przyciąga do siebie płeć przeciwną. Niestety robi to nawet wtedy, kiedy jest już w związku. To jednocześnie osoba niezależna, która nie wytrzyma ciągłej kontroli.

Jeśli chcesz zbudować z nim szczęśliwą relację, musisz zrozumieć jego potrzebę wolności i braku ograniczeń. A to, w niektórych przypadkach, może okazać się wyjątkowo trudne.

Strzelcowi ze stabilizacją zdecydowanie nie jest po drodze. Szuka życia łatwego, pozbawionego problemów i ewentualnych kłótni. Kiedy pojawiają się przeszkody - ucieka. Woli się rozstać, niż mocniej popracować nad relacją. Co więcej, jest wybuchowy, a często również konfliktowy. Kiedy dochodzi do kłótni, nigdy się nie poddaje i nie godzi na kompromisy. Jego zdanie zawsze musi być na wierzchu. Życie z nim to prawdziwa jazda bez trzymanki.

Jak Lew okazuje miłość? Silna osobowość, która nie uznaje kontroli

Zodiakalny Lew lubi rządzić. Niechętnie idzie na kompromisy, posiadając jednocześnie niezwykle silną osobowość. Uwielbia być w centrum uwagi, zawsze chcąc mieć wszystko pod kontrolą. Jednocześnie nie znosi podejrzeń o brak wierności, natychmiast odtrącając również zbyt zaborczych partnerów.

Idealny partner musi podziwiać Lwa i stale go komplementować. Kiedy jednak coś pójdzie nie po jego myśli, natychmiast wybuchnie. Zodiakalne Lwy są skłonne do awanturowania się i kłótni, znajdując problemy nawet tam, gdzie w zasadzie ich nie ma. Decydując się na związek z Lwem, przygotuj się na to, że będziesz grał raczej drugie skrzypce.

Czy Wodnik potrafi kochać? Stabilna relacja jest w tym przypadku wręcz niemożliwa

Zodiakalny Wodnik to osoba wysoce niezależna, robiąca wszystko na własną rękę. W związku oczekuje przede wszystkim wolności. Nie znosi poczucia uwięzienia. Jeśli twoim marzeniem jest dzielenie ze swoim partnerem każdej minuty życia - w przypadku Wodnika nie masz co na to liczyć.

Co więcej, Wodnik jest nie tylko zapatrzony w siebie, ale dodatkowo brakuje mu empatii. Nie potrafi okazać potrzebnego wsparcia, stale wydając się chłodnym i obojętnym. Nie umie też przepraszać i przyznawać się do błędu. Takie sytuacje woli przemilczeń, a po czasie udawać, że nic się nie stało. Nieco bardziej wrażliwe osoby będą nieustannie wylewać przez niego łzy. Taka relacja jest skazana na niepowodzenie.

