Spis treści: 01 Byk i Wodnik

02 Bliźnięta i Skorpion

03 Koziorożec i Strzelec

04 Baran i Rak

Byk i Wodnik

Byk jest stabilny i przewidywalny, szczególnie w sprawach sercowych. Dla niektórych może to oznaczać niezawodność, ale dla innych stagnację. Dla Wodnika - innowatora i obrazoburcy, robienie w kółko tego samego i w ten sam sposób jest receptą na rychłą śmierć z nudów. Tym, co kręci Wodnika jest przede wszystkim oryginalność. Potrzebuje osoby, która będzie go pobudzała intelektualnie i artystycznie. Dla opiekuńczego Byka brzmi to jak dużo niepotrzebnie zmarnowanej energii. Byk wyznaje zasadę, że skoro już znalazł to, co mu odpowiada, po co to psuć? Za to Wodnik jest pierwszy do niszczenia tylko po to, by móc coś zbudować od nowa.

Bliźnięta i Skorpion

Otwarty i swobodny umysł Bliźniąt sprawia, że balansują one pomiędzy zupełnymi skrajnościami - w zachowaniu i w opiniach. Taka osobowość może przerażać Skorpiona, który po prostu musi wiedzieć, gdzie jego partner jest, na jakim stanowisku stoi, co potencjalnie może zrobić i jak się zachować. Jeśli nie ma chwili spokoju, jeśli nie ma oparcia i pewności, że za chwilę nie pozna swojego partnera, Skorpion utraci poczucie bezpieczeństwa, a tego nie znosi. Nie będzie czuł się bezpiecznie, inwestując swoje serce i uwagę w ten związek. Skąd ma wiedzieć, że jesteś godny zaufania, jeśli jesteś zbyt impulsywny przez co zbyt mało konsekwentny? Z drugiej strony Bliźnięta najlepiej czują się w dynamicznym środowisku i muszą czuć się akceptowane takimi, jakie są.

Koziorożec i Strzelec

Jeśli Koziorożca można by podsumować jednym słowem, byłoby to "profesjonalny". Są pracowite, ambitne i zapięte na ostatni guzik. To nie znaczy, że nudne - oznacza to, że poważnie podchodzą do tego, czego chcą, co może sprawić, że będą niesamowicie romantycznymi i niezawodnymi partnerami życiowymi. Z drugiej strony Strzelec to bardziej ten niechlujny, wyluzowany, spontaniczny i czarujący. Jego zdaniem nikogo nie powinno obchodzić, że pojawia się późno z nieuczesanymi włosami i w krzywo zapiętej koszuli. Wie, że może oczarować wszystkich w pokoju i uzyskać wybaczenie. Wszystkich z wyjątkiem Koziorożca. Koziorożec chce, żebyś się porządnie uczesał, dobrał skarpetki i przyszedł na czas. Tyle.

Baran i Rak

Baran uwielbia poruszać się szybko i wykorzystywać możliwości, jakie daje dana chwila. Co może być lepszego niż poczucie tej iskry, tej chemii i natychmiastowe działanie? W przypadku Raka jednak to tak nie działa. Rak jest sentymentalny i potrzebuje czasu, aby zbudować zaufanie. Dla niego romans jest dziełem sztuki, a diabeł tkwi w szczegółach. Te wszystkie przemyślane gesty - kupowanie ulubionej butelki wina na każdą randkę, żarty, które partnerzy rozumie tylko dana para - to wszystko łechce romantyczną duszę Raka. Niestety, zanim emocjonalne Raki poczują się wystarczająco dobrze, aby się zaangażować, Baran już poszedł dalej, zakładając, że Rak nie jest zainteresowany.

