Świece, płatki róż i biżuteria - tego możesz się po nim spodziewać. Ale też kontroli i zazdrości

Spis treści: 01 Najlepsze cechy mężczyzny spod znaku Skorpiona

02 Najgorsze cechy mężczyzny spod znaku Skorpiona

03 Kto pasuje do Skorpiona?

04 Kto nie pasuje do Skorpiona?

05 Skorpion - horoskop na 2023 rok. To dobry czas, aby się otworzyć

Skorpiony są ambitne, inteligentne i pewne siebie. Kiedy już wyznaczą sobie cel, nigdy się nie poddają. Wkładają cały swój wysiłek w osiągnięcie tego, co sobie założyły. Mężczyźni spod znaku Skorpiona są jednymi z najciężej pracujących w zodiaku. Wiedzą, że mają wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces. Nie zbijają ich z tropu nawet porażki. Idą dalej, dopóki nie dopną swego. I zawsze są przekonani, że zasługują na sukcesy.

Skorpiony są również prostolinijne, poważne i brutalnie szczere. Bywa, że zbyt dosadnie przedstawiają swoje stanowisko, ale nigdy nie chcą celowo kogoś skrzywdzić. Nie lubią kłamców, wolą nawet najbardziej bolesną prawdę. Nie mówią zbyt wiele o swojej przeszłości, za to są tu i teraz są bardzo otwarte w okazywaniu uczuć.

Najlepsze cechy mężczyzny spod znaku Skorpiona

Skorpiony są zaradne. Potrafią dostosować się do każdej sytuacji. Bez względu na to, jaka przeszkoda stoi im na drodze, znajdą rozwiązanie. Nie boją się porażek, bo wiedzą, że poradzą sobie ze wszystkim. Zresztą, są zbyt dumni, żeby się poddać. Skorpiony są również niezwykle inteligentne, można z nimi porozmawiać na dowolny temat. Z boku mogą się wydawać poważni, ale to bardzo weseli ludzie, uwielbiają się śmiać. Zrobiliby wszystko dla ludzi, których uważają za sobie bliskich.

Na początku może wydawać się ostrożny, ale kiedy zdobędziesz jego zaufanie, zobaczysz zupełnie inną stronę Skorpiona. Jest lojalny, namiętny, kreatywny i zaskakująco romantyczny. Świece, płatki róż, biżuteria, to wszystko da ci właśnie Skorpion. Ma ponadprzeciętną intuicję, zawsze wyczuwa zły nastrój u innych i szybko spieszy z pomocą. A jeśli ktoś cię skrzywdzi, zawsze będzie cię wspierał... również w zemście.

Zdjęcie Czy taki związek ma sens? / 123RF/PICSEL

Najgorsze cechy mężczyzny spod znaku Skorpiona

Nie chcesz poznać złej strony osobowości mężczyzny spod znaku Skorpiona. Jest mściwy, zgorzkniały i obrażalski. Nie bez powodu symbolem urodzonych w tym czasie, jest okrutny Skorpion, a rządzącą planetą Mars - bóg namiętności, agresji, wojny i zwierzęcych instynktów. Jeśli raz skrzywdzisz mężczyznę Skorpiona, nigdy ci tego nie zapomni. Nawet jeśli wybaczy, urazę będzie chował do końca życia. Przeszłość nigdy nie jest dla niego przeszłością.

Kto pasuje do Skorpiona?

Absolutnie najlepszym wyborem dla Skorpiona jest inny znak wodny - Rak. Istnieje naturalna zgodność między znakami tego samego żywiołu. I Rak, i Skorpion cenią sobie ponad wszystko zaufanie i intymność. Skorpion dogada się też doskonale z Rybami - tę parę połączy intuicja i zamiłowanie do głębokich przemyśleń. Ci dwoje dosłownie czytają sobie w myślach. Również Panna sprawdzi się jako partnerka Skorpiona. Oddana Panna to prawdziwy skarb dla uwielbiającego bliskość Skorpiona.

Ciekawą partnerką będzie dla Skorpiona pani Byk. Kochająca przyjemności w krótkim czasie przekona do nich i Skorpiona.

Zdjęcie Jakim partnerem jest Skorpion? / 123RF/PICSEL

Kto nie pasuje do Skorpiona?

Skorpiony mogą mieć trudności z dogadaniem się z Lwami. Skorpiony wydają się być bardziej prywatne i skryte, podczas gdy Lew jest tak towarzyski. Lew łatwo staje się wobec Skorpiona podejrzliwy i zazdrosny, a Skorpion wkurza się na energiczność i nieustanną potrzebę bycia w centrum uwagi Lwa. Zderzenie czeka też Skropiona i Wodnika. Wodnik jest bardziej intelektualny, a Skorpion stawia bardziej na uczucia. Wodnik może myśleć, że Skorpion bierze rzeczy zbyt osobiście i jest zbyt dramatyzujący, podczas gdy Skorpion może postrzegać Wodnika jako zimnego lub nieczułego.

Skorpion - horoskop na 2023 rok. To dobry czas, aby się otworzyć

Skorpiony mają twardą skorupę, jednak w środku są bardzo wrażliwe. Stąd, często obawiają się inwestować czas i zaangażowanie w relację. To błąd. W 2023 roku los daje im ponownie szansę, aby się otworzyły. Nawet jeśli związek zakończy się przysłowiową klapą, wyniosą z niego życiową naukę.