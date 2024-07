Numerologiczna 11 należy do grona mistrzowskich liczb. Co je wyróżnia? W numerologii dodajemy do siebie cyfry daty urodzenia tak długo, aż zsumują się do jednej. Wyjątkiem są liczby, które składają się z dwóch takich samych cyfr, jak 22, 33, czy właśnie 11. Osoby, których data urodzenia się na nie składa, według numerologii są obdarzone wyjątkowymi przymiotami.

Numerologiczna 11: charakterystyka

Numerologiczna 11 kobieta: otwarta i tajemnicza

Kobieta, której przypisana jest numerologiczna 11, to z jednej strony osoba towarzyska, szybko nawiązująca kontakty. Mężczyźni są nią zafascynowani, kobiety się z nią przyjaźnią, znajdując u niej zrozumienie i akceptację. Z drugiej strony pani 11 nie mówi o sobie wszystkiego, budując wokół siebie aurę tajemniczości. Jest bardzo niestabilna emocjonalnie, a gdy dojdzie do tego egocentryzm, może okazać się trudną partnerką. Z pomocą jej charakterowi przyjdzie wtedy mężczyzna spokojny i zrównoważony, z którym stworzy udany i trwały związek. Dzięki temu ambicja takiej kobiety weźmie górę nad jej nadwrażliwością, co sprawi, że urzeczywistni wszelkie swoje marzenia. Znane kobiety będące numerologicznymi 11 to na przykład aktorki Krystyna Janda czy Jennifer Aniston.

Numerologiczna 11 mężczyzna: między charyzmą a egocentryzmem

Mężczyzn, którzy są numerologicznymi 11, wyróżnia ogromna charyzma. Zdają sobie z tego sprawę i czasem, u osobowości słabo rozwiniętych, może z tego wynikać ogromny egocentryzm. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Dobrzy z nich rozmówcy, którzy potrafią słuchać, ale i mówcy, którzy pociągną za sobą tłumy. Numerologiczna 11 mężczyzna nie wstydzi się swoich uczuć, potrafi kochać, ale nie chce nikomu narzucać swojej woli. Energiczna i dociekliwa partnerka pomoże mu się otworzyć, dzięki czemu jej partner będzie w stanie zrealizować swoje plany, do czego sam nie zawsze potrafi się zmobilizować. Panowie z przypisaną liczbą 11 potrafią bez reszty poświęcić się ideom, mają misję ich wcielenia w życie. Sławni mężczyźni, którzy są numerologicznymi 11 to Barack Obama czy Jakub Wojewódzki.

Horoskop numerologiczny dla 11 na 2024

Dla numerologicznych 11 w miłości nadszedł wreszcie spokojny rok. Problemy zostaną rozwiązane, spory zażegnane, emocje uspokojone. Horoskop numerologiczny wskazuje na milowe kroki w sferze uczuć: mogą to być zaręczyny, ślub, ciąża, ale również rozwód. Cokolwiek by się nie stało, przyniesie to jedenastce umocnienie tego, co dla niej na tym polu najlepsze.

Podobny spokój zapanuje w życiu zawodowym numerologicznej 11. W 2024 roku nie będzie w nim może spektakularnych sukcesów czy brawurowych awansów, ale stabilizacja pozycji zawodowej przyniesie poczucie bezpieczeństwa. Będzie ono wzmożone dzięki świetnym stosunkom ze współpracownikami, przez co codzienna praca stanie się źródłem głębszych relacji i większej satysfakcji. Finanse takich osób również pozostaną stabilne. Jeśli natomiast chodzi o zdrowie, to mężczyźni powinni wystrzegać się chorób zakaźnych, a kobiety zwrócić uwagę na stan hormonów.

