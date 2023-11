To będzie tydzień Wagi. Wróżka Anna nie ma wątpliwości

Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy - Baran

02 Horoskop tygodniowy - Byk

03 Horoskop tygodniowy - Bliźnięta

04 Horoskop tygodniowy - Rak

05 Horoskop tygodniowy - Lew

06 Horoskop tygodniowy - Panna

07 Horoskop tygodniowy - Waga

08 Horoskop tygodniowy - Skorpion

09 Horoskop tygodniowy - Strzelec

10 Horoskop tygodniowy - Koziorożec

11 Horoskop tygodniowy - Wodnik

12 Horoskop tygodniowy - Ryby

Horoskop tygodniowy - Baran

3 kier. W tym tygodniu będziesz kreatywny w tworzeniu. W pracy dzięki dobrej organizacji szybko wychwycisz korzystne okazje umożliwiające ci rozwój. Zajęte Barany będą miały wyrzuty sumienia, bo więcej czasu poświęcą nowemu zauroczeniu niż partnerowi. Uważaj, bo igrasz z ogniem! Wolne zaś mogą liczyć na ciekawą znajomość z kimś starszym od siebie. W weekend nie przesadzaj z wysiłkiem na siłowni.

Horoskop tygodniowy - Byk

Odwrócony Walet pik. Już od samego poniedziałku będziesz zdecydowany w tym, co robisz. W pracy twoi przeciwnicy niech mają się na baczności, bo nikomu nie odpuścisz. Zajęte Byki mogą stać się zazdrosne o sukcesy partnera. Lepiej od razu rozwiąż te kwestie, zanim zrobią się między wami niedomówienia. Wolne zaś zaczną spotykać się z kimś, kto na początku wpadł w oko, ale szybko przestał im się podobać.

Horoskop tygodniowy - Bliźnięta

Odwrócony As kier. W tym tygodniu będziesz niecierpliwy i prędki. W pracy uważaj na dwulicowość tych, którzy z tobą rywalizują. W piątek graj na zwłokę, jeśli okaże się, że nie możesz czegoś wykonać na już. Zajęte Bliźnięta nie będą mogły porozumieć się z partnerem, czego powodem mogą być osoby trzecie. Wolne zaś nie poradzą sobie w walce o czyjeś serce, ale mogą oczekiwać innych zaskakujących spotkań miłosnych.

Horoskop tygodniowy - Rak

Śniłaś o kotach? Prawdopodobnie ktoś ma wobec ciebie złe zamiary Król karo. Listopadowa aura zachęci cię do zastanowienia się nad pracą i ważnymi zadaniami, które wymagają szybkiej realizacji. Zajęte Raki powinny poświęcić więcej czasu na analizę relacji partnerskiej, bo teraz mają dobry moment, żeby coś zmienić lub naprawić. Wolne zaś w towarzystwie poznają kogoś, kto szybko je rozbawi. W weekend rano zwolnij tempo i nie rzucaj się na sprzątanie.

Horoskop tygodniowy - Lew

7 trefl. W tym tygodniu będziesz liczyć pieniądze. W pracy przypomnisz sobie o starej sprawie i zapragniesz szybko ją zakończyć, co oczywiście się uda. Zajęte Lwy powinny uważać, aby nie zatracić się w uciechach na których zabraknie obecności partnera. Wolne zaś zauroczą się kimś nowo poznanym, jednak zabraknie im wytrwałości w zabieganiu o te osobę.

Horoskop tygodniowy - Panna

Odwrócona 10 trefl. W tym tygodniu nie bój się ryzyka. W pracy czekać będą na ciebie nowe i ciekawe zadania. Zajęte Panny będą musiały porozmawiać z partnerem o konfliktach, które ciągle są zaognianie i nie mogą wygasnąć. Wolne zaś mogą uzależnić się od woli kogoś, kto najpierw będzie o nich intensywnie zabiegał, a potem odrzuci. W weekend będziesz potrzebować rozrywki oraz luzu.

Horoskop tygodniowy - Waga

3 karo. W tym tygodniu możesz liczyć na sympatię otoczenia. W pracy będziesz mieć dobry czas, żeby prosić o przysługi innych. W finansach to dobry moment na porządki i cięcia kosztów. Zajęte Wagi będą bardziej wyrozumiałe wobec potrzeb partnera. Wolne zaś nie powinny ponownie wchodzić w relacje z kimś z przeszłości. W weekend idź na spacer, ale jeśli wolisz siedzieć w domu, to trzymaj się z dala od generalnych porządków.

Horoskop tygodniowy - Skorpion

2 pik. Aura tego tygodnia zachęci cię do poszukiwania nowych dróg rozwoju. W pracy upatrzysz sobie wyższe stanowisko o które zaczniesz się intensywnie starać. Zajęte Skorpiony powinny trzymać w ryzach swój popęd, bo wplączą się w kompromitujący je romans. Niestety, prawda szybko wyjdzie na jaw. Wolne zaś mogą być niespokojne, bo w miłości zawiedzenie ich intuicja i zakochają się w niewłaściwej osobie.

Horoskop tygodniowy - Strzelec

8 karo. W tym tygodniu możesz szybko poczuć się zmęczony dbaniem o wszystkich, tylko nie o siebie. W pracy bądź bardziej egoistyczny i nie daj się wykorzystywać tym, którym się nie chce pracować. Zajęte Strzelce zamiast denerwować się z byle powodu powinny od razu z partnerem wyjaśniać dręczące ich kwestie. Wolne zaś zrobią wszystko co możliwe, żeby zdobyć serce kogoś, kto już jakiś czas temu wpadł im w oko.

Horoskop tygodniowy - Koziorożec

9 pik. Czeka cię interesujący tydzień. W pracy będziesz musiał trochę popracować nad relacjami, które ostatnio nie idą najlepiej przez co opóźnia się realizacja planów. Zajęte Koziorożce będą okazywać wobec partnera pustkę i obojętność, co może doprowadzić do przyszłościowego rozstania, jednak ciebie to nie martwi, bo i ty tak już nie widzisz dla was szans. Wolne zaś wejdą mało znaczące znajomości.

Horoskop tygodniowy - Wodnik

Odwrócona Dama kier. Na początku tygodnia postaraj się uporządkować papiery, które od dawna proszą się o segregacje. W środę czeka cię ważne spotkanie w firmie. Zadbaj o to, aby się nie spóźnić. Zajęte Wodniki mogą być złośliwe i czepiać się partnera o drobiazgi. Jednak już w piątek zmienią się w romantycznego wielbiciela. Wolne zaś mogą spodziewać się kontaktu ze strony kogoś, kto już raz intensywnie o nich zabiegał.

Horoskop tygodniowy - Ryby

Dama karo. Listopadowa aura sprzyjać będzie rozwojowi. W pracy podejmiesz się takich działań, które nie tylko ciebie zainspirują do dalszych kroków. Zajęte Ryby nie powinny przesadzać z opiekuńczością wobec partnera, bo szybko on może się poczuć wykończony przez ciebie psychicznie. Wolne zaś w towarzystwie poznają kogoś z kim spędzą najbliższe romantyczne wieczory. W weekend będziesz szukał aktywnego odpoczynku.

