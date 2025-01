Żywotnik olbrzymi: roślina osiąga wysokość kilkunastu metrów i ma stożkowaty kształt. Bardzo dobrze znosi mrozy; jest wykorzystywany do tworzenia żywopłotu,

Żywotnik wschodni : dorasta do ok. 10 m i jest dość niski. Roślina jest odporna na suszę, a zimą gałązki przybierają brązowozielony kolor,

Żywotnik zachodni: zazwyczaj osiąga do 15 m wysokości. Rośnie bardzo szybko i jest wykorzystywany do tworzenia żywopłotu. Popularne odmiany tego gatunku to szmaragd i brabant.