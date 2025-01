To największy flirciarz wśród wszystkich znaków zodiaku. Jak mu się oprzeć?

Strzelec to zdecydowanie najbardziej optymistyczny, towarzyski i otwarty znak zodiaku . Żaden inny nie jest aż tak spragniony wrażeń i przygód w każdej możliwej dziedzinie życia, także w miłości. Strzelec chętnie poznaje nowe osoby, otwarcie przyznaje się do swoich uczuć, odważnie zaprasza na randki i jasno komunikuje swoje potrzeby. Jak przystało na "strzelca", ten zodiak tu urodzony łowca, który gdy tylko upatrzy sobie miłosną ofiarę, rusza na podbój. I trzeba przyznać, że ciężko mu się oprzeć!

Strzelec to zdecydowanie największy flirciarz wśród wszystkich znaków zodiaku. Przywiązuje on dość dużą wagę do wyglądu partnera, więc gdy tylko zauważy kogoś, kto spodoba mu się fizycznie, rusza na podbój i prezentuje mu cały wachlarz swoich możliwości. Strzelec zakochuje się bardzo szybko, wręcz błyskawicznie i czeka na rozwój wypadków. Jeśli partner spełni jego oczekiwania, zaczyna angażować się w relację. Jeśli uzna, że nic z tego nie będzie, szybko rezygnuje i zaczyna kolejny flirt.

Strzelec ma też dość luźne podejście do seksu. Nie łączy go ściśle z miłością i nie stroni od jednorazowych przygód, choć marzy mu się wielka miłość, w której fizyczne zbliżenia będą mieć bardziej duchowy charakter.

Strzelec ma mocną osobowość, mnóstwo energii i ogromny apetyt na przygody. To dlatego długo szuka partnera, który mu dorówna i będzie miał w sobie podobną radość życia. Wygląd ma dla niego duże znaczenie, ale finalnie to właśnie osobowość, odwaga i inteligencja robią na nim największe wrażenie. Strzelcowi imponuje też siła, zarówno ta płynąca z charakteru partnera jak i fizyczna. Strzelec kocha ruch, sport i wszelką aktywność. Jest też dość ambitny, zadziorny i lubi rywalizację. Na pewno doceni więc randki, które będą dla niego wyzwaniem i obietnicą przygody.

Strzelec nie jest oczywiście pozbawiony wad, a jedną z nich jest skłonność do zdrady. Ten znak zodiaku bardzo szybko się nudzi i trudno go przy sobie zatrzymać. Strzelec nie przywiązuje też większej wagi do poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, szczególnie w młodym wieku. Z biegiem lat zaczyna oczywiście tęsknić za stałym związkiem, a nawet decyduje się na małżeństwo. To znak, że Strzelec znalazł prawdziwe uczucie i postanowił raz na zawsze zapuścić korzenie. Wciąż ma on jednak ogromną potrzebę swobody i nic nie może go ograniczać, nawet ukochana osoba. Może w tym tkwi jego atrakcyjność?