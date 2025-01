"Pamiętajcie, że najważniejszą rzeczą wpływającą na wartość odżywczą pieczywa, jest jego skład, a nie to, czy jest ono głęboko mrożone. Mrożenie to znana od wielu lat, bezpieczna forma przedłużania terminu przydatności do spożycia wielu produktów - w tym pieczywa" - wyjaśnia dietetyk.