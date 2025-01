Empatia

Umiejętność rozpoznawania cudzych emocji i "czytanie między wierszami" to jeden z najważniejszych elementów inteligencji emocjonalnej. Takie osoby są dobrymi słuchaczami i zazwyczaj są lubiani w towarzystwie. Potrafią wczuć się w sytuację innych ludzi nie tylko na podstawie rozmowy, ale gestów czy całego kontekstu. Jak ćwiczyć empatię? Staraj się rozumieć, co może kierować drugim człowiekiem. Nie oceniaj, nie krytykuj cudzych postaw i poglądów. Nie narzucaj też swojego zdania, nie bagatelizuj problemów ani nie dawaj niepotrzebnych rad. Czasem po prostu wystarczy kogoś wysłuchać i próbować szczerze go zrozumieć.

Wysoka samoświadomość

Osoby z wysoką samoświadomością zdają sobie sprawę z własnych emocji, wiedzą, co je wywołuje i potrafią nad nimi zapanować. Są skłonne do refleksji, nazywają swoje uczucia i potrafią umiejętnie wykorzystywać je w różnych momentach życia. W sytuacjach kryzysowych zachowują spokój i opanowanie.

Asertywność

Asertywność to umiejętność wyrażania własnego zdania i odporność na manipulację przy jednoczesnym poszanowaniu cudzych poglądów. Inteligencja emocjonalna to także zdolność do obrony własnych wartości i życia w zgodzie ze swoimi potrzebami. Takie osoby nie mają problemów z odrzucaniem czyichś próśb, a nawet krytykowaniem kogoś. Potrafią to jednak zrobić taktowanie, tak by nie urazić cudzych uczuć. Asertywność warto ćwiczyć, bo pomaga dbać o relacje, w których panują zdrowe i jasne zasady. Kiedy ktoś chce nas do czegoś przekonać, warto wprost powiedzieć, co o tym myślimy. Narracja poprzez "ja czuję", "ja uważam" pozwala przekazać własną perspektywę bez oceniania cudzych emocji czy zamiarów: "Rozumiem, co czujesz, i jest mi przykro, ale nie mogę tak postąpić, bo wiem, że nie będę szczęśliwy z tą decyzją".

Kierowanie się rozumem i sercem przy podejmowaniu decyzji

Osoby emocjonalnie inteligentne potrafią zachować w życiu odpowiedni balans. Nie podejmują decyzji pod wpływem impulsu, żeby się komuś przypodobać czy poprawić sobie nastrój. Biorą pod uwagę zarówno kwestie racjonalne, jak i emocjonalne. Po prostu żyją w zgodzie ze sobą na każdej płaszczyźnie. Przed podjęciem ważnej decyzji warto rozważyć wszystkie "za" i "przeciw", zarówno te racjonalne, jak i emocjonalne. Pomocna będzie też rozmowa z bliską osobą.

Umiejętność łagodzenia konfliktów

Jeśli zdajemy sobie sprawę z własnych emocji, łatwiej nam zrozumieć także innych ludzi. Empatia pomaga zażegnać konflikty, bo możemy postawić się na miejscu rozmówcy i krytycznie spojrzeć na siebie. Jeśli z kolei to my jesteśmy pokrzywdzoną stroną konfliktu, możemy łagodnie wpływać na rozmówcę i dążyć do zgody, wiedząc, że kłótnie są tylko marnowaniem energii i niszczeniem relacji. Psychologowie potwierdzają, że osoby inteligentne emocjonalnie potrafią właściwie przepraszać. Nie szukają dla siebie wymówek, nie usprawiedliwiają się. Pamiętajmy, że nie ma nic gorszego niż usłyszeć przeprosiny w stylu: "to moja wina, ale ty...".

Otwartość na zmiany

To cecha charakterystyczna dla osób, które potrafią zostawić przeszłość za sobą. Nie kierują się w życiu zbytnim sentymentalizmem, elastycznie podchodzą do zmian i związanych z nimi wyzwań. Co zrobić, żeby móc tak żyć? Po pierwsze - nie zamartwiać się na przyszłość, nowości traktować jak wyzwania i okazję do nauki. Warto pamiętać, że nawet ewentualne porażki mogą wyjść nam na dobre.

Wewnętrzna motywacja do realizacji celów

To cecha zbliżona do ambicji - osoby inteligentne emocjonalnie większość decyzji podejmują w oparciu o własne potrzeby. Nie odchudzają się ani nie zaczynają kolejnych studiów, żeby komuś zaimponować. Dbają o własne samopoczucie, zdrowie, rozwój itp. Nie potrzebują cudzych pochwał, zachęt, nie są podatne na manipulację. Czy można się tego nauczyć? Raczej nie, ale przed podjęciem ważnych decyzji, warto zastanowić się, co nam przyniesie zmiana. Dobrze jest przemyśleć, czy robimy coś pod wpływem impulsu, dla kogoś czy dla siebie.

Umiejętność kontrolowania emocji

Osoby inteligentne emocjonalnie nie tylko mają świadomość emocji, które nimi targają, ale też potrafią nad nimi panować. Nie pozwalają, by "zjadł ich stres", bo umieją logicznie wytłumaczyć sobie, że są w stanie zapanować nad daną sytuacją. W porę uświadamiają sobie podczas kłótni, że w złości i gniewie trudno o konstruktywną wymianę zdań z partnerem. Jak nauczyć się panowania nad emocjami? To niezwykle trudne, ale osiągalne. Po każdej sytuacji, w której emocje wzięły górę, warto zastanowić się nad swoimi reakcjami i je przeanalizować. Taki "trening" na dłuższą metę zwiększy samoświadomość i pozwoli w porę wyczuć moment, kiedy po prostu trzeba się uspokoić i pobyć w samotności.

