Maść z witaminą A łagodzi stany zapalne skóry i podrażnienia, wspomaga regenerację wrażliwego naskórka. Do tego nawilża skórę i chroni ją przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Nie bez powodu maść z witaminą A została okrzyknięta mianem "aptecznego hitu". Do tego niewiele kosztuje - za jedno opakowanie zapłacimy w przedziale od 4 do 19 zł.