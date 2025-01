Papanasi to rodzaj rumuńskich pączków , które tak naprawdę składają się z dwóch pączków - większej oponki na dole i mniejszej kulki na górze . Na pączki nakłada się tłustą śmietanę i dodaje wiśnie w syropie. Z kolei ciasto na takie pączki łączy się ze świeżym twarożkiem , choć z powodzeniem można go zamienić na zmielony ser do sernika.

Do wyrabiania ciasta na pączki najlepiej użyć robota kuchennego. Do miski robota wkładamy pokruszony twaróg, jedno jajko, jedno żółtko, startą skórkę z cytryny, cukier z wanilią do wypieków, szczyptę soli. Składniki dokładnie rozcieramy i dodajemy mąkę i sodę oczyszczoną. Wyrabiamy ciasto do momentu, aż będzie ono elastyczne.