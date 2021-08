Zodiakalna Panna. Uporządkowana i wnikliwa

Okres od 24 sierpnia do 23 września należy do zodiakalnej Panny, o której często myśli się jako o kimś dobrze zorganizowanym i uporządkowanym we wszystkich obszarach życia.

Ludzie spod tego znaku na pierwszy rzut oka mogą sprawiać wrażenie zamkniętych w sobie, nieprzystępnych lub nieśmiałych, jednak wystarczy spróbować lepiej ich poznać, aby przekonać się, że Panny mają światu wiele do zaoferowania.

Jakie tak naprawdę są osoby spod tego znaku zodiaku?

Zodiakalne Panny: wady i zalety tego znaku Zodiaku

Panna to jeden ze znaków zodiaku przyporządkowanych żywiołowi ziemi. Oznacza to, że przedstawiciele tego znaku nie są typem ludzi, którzy bujają w obłokach. Są rozsądni i, zanim przejdą do działania, starają się zawsze wszystko zaplanować oraz przemyśleć wszelkie "za i przeciw".

Jedną z ich największych wad może być właśnie to, że czasem brakuje im spontaniczności. Najzwyczajniej w świecie nie potrafią się wyluzować, przez co często bywają odbierane w towarzystwie jako osoby sztywne i mało rozrywkowe.

Mogą również mieć skłonności do krytykowania innych, ponieważ same zawsze dążą w swoich działaniach do perfekcji.

Ten perfekcjonizm ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony skrupulatność w realizowaniu założeń i planów w różnych dziedzinach życia daje im poczucie bezpieczeństwa, ale z drugiej sprawia, że Panny mogą czuć się rozczarowane i załamane, kiedy coś drobnego nie pójdzie po ich myśli.

Co ciekawe, wielką zaletą osób urodzonych pomiędzy 24 sierpnia a 23 września jest to, że bardzo trudno jest je oszukać. Ich tendencja do pogłębionego analizowania otaczającej rzeczywistości sprawia, że łatwo są w stanie przejrzeć kłamców na wylot.

Zdjęcie Najbardziej wyjątkowy znak zodiaku? Od stuleci Pannom przypisuje się mnóstwo niezwykłych cech / 123RF/PICSEL

Zodiakalna Panna w pracy

Największy pracoholik w zodiaku? O zwycięstwo w tej kategorii śmiało może rywalizować Panna. Osoby spod tego znaku mają poczucie odpowiedzialności, niezależnie od tego, jaki zawód wykonują.

Nie znoszą chaosu w miejscu pracy, skupiają się na faktach i chętnie się rozwijają. Są sumiennymi, dokładnymi i terminowymi pracownikami, którzy nigdy nie próbują unikać wykonywania swoich obowiązków.

Chętnie pomagają innym, ale nie znoszą pozorantów, którzy zamiast skupić się na poszukiwaniu jak najlepszego rozwiązania, chcą tylko jak najszybciej, po łebkach zrealizować powierzone im zadanie i iść do domu.

Szef spod znaku Panny jest wymagający wobec swoich podwładnych i bywa surowy dla obiboków, ale potrafi doceniać lojalnych i rzetelnych pracowników.



Panny w przyjaźni

Ludzie urodzeni pod znakiem Panny raczej nie są duszami towarzystwa, dlatego grono ich znajomych jest niewielkie i dobrze wyselekcjonowane.



Przedstawiciele tego znaku zodiaku z ostrożnością podchodzą do nawiązywania bliskich kontaktów z innymi, więc na ich zaufanie trzeba sobie zasłużyć, powoli budując relację.



Pomimo tego, że zodiakalna Panna nie ma wielu przyjaciół, można na nią liczyć. W przyjaźni jest lojalna, pomocna i szczera, choć bywa też marudna i humorzasta, kiedy ma zły humor.



Śmiało można powierzyć jej sekret bez obaw, że zdradzi go innej osobie. Z ciężkim sercem znosi za słowa krytyki, ponieważ często sama uważa się za ideał.



Zdjęcie Zodiakalne Panny powoli otwierają się na innych /123RF/PICSEL



Jakie w miłości są osoby spod znaku Panny?

Zodiakalna Panna jest trudnym partnerem, ponieważ chce, aby wszystko w jej związku było doskonałe. Chce czuć się potrzebna, dużo od siebie wymaga i tego samego oczekuje od drugiej osoby, więc ludzie, którzy nie wiedzą do końca, czego chcą od życia lub liczą na przelotne romanse, na pewno jej nie zainteresują.

Idealny partner Panny, podobnie jak ona jest raczej domatorem, który stale się samodoskonali, jest inteligentny i atrakcyjny. Dobrze byłoby jednak, aby osoba spod tego znaku weszła w związek z kimś, kto sprawi, że nabierze spontaniczności i zrozumie, że nie zawsze wszystko musi być dopracowane do perfekcji.

Drobiazgowość i skłonność do kontrolowania Panny może zniechęcać adoratorów i często bywa powodem, kłótni lub rozstania z partnerem. Osobom spod tego znaku często trudno jest znaleźć miłość, a szkoda, bo w związek są w stanie zaangażować się w stu procentach, a swojej drugiej połowie chciałyby zapewnić ciepły i kochający dom.



Zdjęcie Perfekcjonizm kobiet spod znaku Panny nierzadko doprowadza ich partnerów do szału. To dlatego mogą one przez długi czas mieć problemy z wyborem odpowiedniego mężczyzny / 123RF/PICSEL

Dzieci spod znaku Panny

Dzieci spod znaku Panny zazwyczaj nie sprawiają rodzicom ani nauczycielom kłopotów. Są bardzo inteligentne i chętnie uczą się nowych rzeczy z książek, więc wśród osób spod tego znaku jest naprawdę sporo prymusów.

Często świetnie odnajdują się w przedmiotach ścisłych i językach obcych, ale te, wymagające większej kreatywności, mogą sprawiać im kłopoty.

Bywają samokrytyczne, kiedy coś im nie wychodzi, więc ich opiekunowie powinni je wspierać i podnosić na duchu, tłumacząc, że wcale nie muszą być idealne.

Zwierzę idealne dla zodiakalnej Panny

Zdjęcie Jednym ze zwierząt, które pomogą zodiakalnym Pannom strzec miru domowego, są psy / 123RF/PICSEL

Panny bardzo dbają o swój dom, więc przyda im się kompan. Zwłaszcza, że osoby spod tego znaku zodiaku lubią opiekować się innymi.

Ważne jest jednak, aby zwierzę nie było zbyt ruchliwe i trudne do okiełznania.

Jeżeli pies lub kot, to raczej niewielkich rozmiarów spokojny kanapowiec. Bardziej żywiołowe rasy mogą być uciążliwe.

Dobrym rozwiązaniem są również rybki, chomiki lub inne niewielkie zwierzątka, które nie zaburzą znacznie domowego porządku, który dla zodiakalnej Panny jest bardzo ważny.



