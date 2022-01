5 zdrowych produktów za grosze! Mają zbawienny wpływ na organizm

Sycące i tanie: Płatki owsiane

Płatki owsiane zawierają wiele dobroczynnych składników odżywczych: nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy z grupy B, witaminę C i E. Są również źródłem błonnika, który wspomaga pracę jelit. Po zjedzeniu pełnej miski płatów owsianych, długo będziemy syci.

Spożywając płatki owsiane, dostarczamy organizmowi: żelazo, wapń, magnez, cynk, selen, potas, fosfor czy też miedź. Regularne spożywanie owsianki obniża poziom "złego" cholesterolu LDL.



Jajka: Jeść czy nie jeść?

Jajka w latach 70. nie cieszyły się dobrą sławą. Ówcześni eksperci ostrzegali, że nadmiar jajek w diecie może przyczyniać się do zwiększenia poziomu cholesterolu we krwi. Obecnie jednak stanowisko dietetyków jest nieco inne. Jajka uważa się za zdrowie, a specjaliści nie widzą przeciwwskazań, by jeść je kilka razy w tygodniu.

Jajka są źródłem pełnowartościowego białka oraz wielu witamin m. in. A, E, D, K oraz B2. Co ważne, można podawać je na wiele różnych sposobów. Popularną jajecznicę od czasu do czasu warto zastąpić nieco bardziej wyszukaną szakszuką.



Szpinak: Zdrowy i tani

Liściom szpinaku przypisuje się właściwości antynowotworowe. Są doskonałym źródłem beta-karotenu, witaminy C, a także luteiny, która działa antyoksydacyjne. Szpinak zawiera także magnez - pierwiastek, który ma zbawienny wpływ na działanie układu nerwowego.

Oczywiście najwięcej prozdrowotnych właściwości zawierają świeże liście szpinaku. Można dodawać je do koktajli, sałatek czy też kanapek.

Kasza gryczana: Danie główne dla każdego

Szczególnie zdrowa jest biała, a więc niepalona kasza gryczana. To tanie źródło błonnika, białka oraz witamin z grupy B. Kasza gryczana zawiera także kwas foliowy, wapń, cynk, magnez czy żelazo. Jedzona regularnie pomaga obniżyć poziom "złego" cholesterolu i korzystnie wpływa na pracę jelit.

Kasza gryczana to bardzo uniwersalny produkt, który można wykorzystać na wiele sposobów. Idealnie sprawdzi się jako dodatek do obiadów mięsnych, ale może także być podstawą dań jarskich.

Jogurt naturalny: Kosztuje grosze i jest zdrowy

Jogurt naturalny jest niezwykle wartościowym produktem, bogatym w cenne składniki odżywcze. To doskonała baza do tworzenia zdrowych deserów. Może służyć również do zagęszczania sosów oraz zup.

Jogurt naturalny jest doskonałym źródłem łatwo przyswajalnego białka, wapnia, a także witaminy z grupy B. Zawiera więcej aminokwasów niż mleko, a kosztuje stosunkowo niewiele.

***

