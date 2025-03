Przepis na dubajskie tiramisu od Ewy Wachowicz nie jest skomplikowany. Deser z pewnością zachwyci smakiem. Znana restauratorka poleca, by do jego przygotowania porządnej ubijaczki. Zwraca też uwagę na składniki, z których przygotowujemy deser. Jeśli kupimy słodzoną pastę pistacjową, nie dodawajmy już do niej żadnego cukru (oprócz waniliowego). Natomiast w wariancie bez cukru możemy dodać do ciasta kataifi kilka łyżek miodu.