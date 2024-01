2 kg ziemniaków 350 g boczku wędzonego 1 cebula 3 jajka 150 g śliwek 4 ząbki czosnku świeży tymianek sól pieprz plastry boczku do wyklejenia foremki

Boczek pokroić w kostkę i usmażyć na patelni. Gdy powstaną skwarki, dorzucić posiekaną cebulę, wymieszać. Ziemniaki obrać i zetrzeć na tarce. Nadmiar wody odlać. Do masy dodać roztrzepane jajka, przecisnąć czosnek, dorzucić śliwki. Dodać boczek z cebulą i dokładnie wymieszać. Przyprawić tymiankiem, solą i pieprzem. Przełożyć do formy na babkę, wyklejonej plastrami boczku. Upiec w piekarniku, w temp. 200 st. C.