Barszcz czerwony nigdy nie wyjdzie blady. Sekretem jeden składnik

Oprac.: Joanna Leśniak Kuchnia

Tradycyjny barszcz czerwony to wstęp do wigilijnej kolacji w wielu domach. Jadamy go chętnie nie tylko od święta, jednak to właśnie podczas uroczystych okazji najbardziej zależy nam na tym, aby wyszedł bezbłędnie. Co zrobić, żeby barszcz czerwony miał ładny kolor? Uwzględnij w recepturze jeden składnik, a unikniesz kulinarnej wpadki.

Zdjęcie Trzymaj się podstawowych zasad, a przyrządzisz popisowy barszcz na wigilię / 123RF/PICSEL