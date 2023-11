Spis treści: 01 Mrożenie pierogów sposobem na świąteczną gorączkę

02 Jak zamrozić surowe pierogi?

03 Jak mrozić pierogi, żeby nie pękały? Trik szefów kuchni

04 Boże Narodzenie — jakie dania można przygotować wcześniej?

Mrożenie pierogów sposobem na świąteczną gorączkę

Obchody Bożego Narodzenia skoncentrowane są wokół stołu. Niektóre receptury na świąteczne przysmaki są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Masz swój sprawdzony przepis na pierogi, który sprawia, że właśnie te kąski znikają z talerzy jako pierwsze? Świetnie się składa! Teraz potrzebujesz tylko sposobu na to, jak mrozić pierogi, żeby nie pękały. Przygotujesz je wcześniej, a w wigilijny wieczór pozostanie wyłącznie wrzucenie ich do wrzątku.

Przy natłoku przedświątecznych obowiązków okaże się to wybawieniem i dużym ułatwieniem domowej organizacji. Domowników i gości powitasz w radosnym nastroju, ciesząc się bożonarodzeniową atmosferą — bez nerwów i zmęczenia.

Jak zamrozić surowe pierogi?

Domowa manufaktura pierogów działa pełną parą? Chcesz je zamrozić, ale nie masz pewności, czy można zrobić to na surowo? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Surowe pierogi można mrozić bez wcześniejszego gotowania. Ważne jednak, by nie leżały na kuchennym blacie zbyt długo. Proces chłodzenia zaleca się rozpocząć od razu.

Zdjęcie Mrożenie pierogów nie jest trudne / 123RF/PICSEL

Jak zamrozić surowe pierogi? Ułóż je na tacce posypanej mąką. Zwróć uwagę na to, by brzegi pierogów się nie stykały. Umieść je w zamrażarce na co najmniej godzinę. Gdy stwardnieją, przełóż do woreczków strunowych przeznaczonych do mrożenia. W ten sposób zaoszczędzisz miejsce w zamrażarce, a szczelne zamknięcie zapobiegnie wysychaniu pierogów. Każde opakowanie opisz datą i rodzajem pierogów — unikniesz niespodzianek na talerzu. Tak przygotowane można przechowywać w zamrażarce do trzech miesięcy.

Jak mrozić pierogi, żeby nie pękały? Trik szefów kuchni

Warto poświęcić apetycznym przysmakom trochę więcej czasu podczas przygotowania do mrożenia. Sprytny patent stosowany przez kucharzy sprawia, że pierogi nie sklejają się i nie pękają, a po ugotowaniu smakują jak świeżo zrobione.

Jak mrozić pierogi na święta? Nie pomijaj etapu blanszowania.

Gdy skończysz nadziewanie pierogów farszem, wrzuć je do osolonego wrzątku na 30 sekund. Ważne jest, by jednorazowo nie blanszować dużej porcji. Pierogi nie mogą być "ściśnięte" w garnku . Inaczej zaczną pękać.

. Inaczej zaczną pękać. Wyjmij je ostrożnie przy pomocy łyżki cedzakowej — łatwiej będzie je osuszyć.

Ułóż pierogi na blaszce oprószonej mąką lub posmarowanej olejem. Możesz wykorzystać również tacki wykorzystywane do przyrządzania dań z grilla.

Podobnie jak w przypadku mrożenia surowych pierogów, zwróć uwagę na to, aby nie stykały się ze sobą.

Gdy wystygną, włóż je do zamrażarki na dwie godziny.

Po upływie tego czasu przełóż pierogi do woreczków, opisz i ponownie włóż do zamrażalnika.

Tak zamrożone pierogi przetrwają do świąt, zachowując wszystkie swoje walory.

Zdjęcie Trzymaj się kilku zasad, a na święta podasz wyśmienite pierogi / 123RF/PICSEL

Boże Narodzenie — jakie dania można przygotować wcześniej?

Zaproponowane triki z powodzeniem wykorzystasz także do zamrażania uszek przed świętami. To nieodzowne uzupełnienie czerwonego barszczu, bez którego niejeden smakosz nie wyobraża sobie wigilijnej kolacji.

Z wyprzedzeniem przygotuj również tradycyjny piernik staropolski — ciasto dojrzewa przez około sześć tygodni, więc do pracy przystępuj już w drugiej połowie listopada. Świąteczny deser zachwyci najbardziej wymagające podniebienia.

Tydzień przed świętami możesz przygotować zakwas buraczany, a pracę nad świątecznym bigosem rozpocznij pięć dni wcześniej. Twój stół będzie wypełniony tradycyjnymi frykasami. Dzięki sprytnej organizacji ich przygotowanie nie będzie ci się kojarzyć z ciągłym siedzeniem w kuchni z nerwowym patrzeniem na zegarek.

