Kupujesz, wrzucasz do zamrażarki i gotowe. Mrożenie produktów jest jednym z najlepszych sposobów na oszczędności czasu i pieniędzy, pozwalając przy tym cieszyć się smakiem sezonowych produktów przez cały rok.

Mrożone jedzenie może być niemal tak zdrowe, jak to świeże. Niskie temperatury są bowiem jedną z najlepszych metod utrwalania żywności, pozwalając zachować wartości odżywcze poszczególnych produktów. Brzmi jak bajka? Jest nią jednak tylko do pewnego momentu. Jak mrozić jedzenie, aby sobie nie zaszkodzić? Jeden z błędów popełniamy systematycznie.

Czy można mrozić w reklamówce? Konsekwencje mogą być przykre

Zrobiłeś zakupy i zastanawiasz się jak zamrozić poszczególne produkty? Najpewniej sięgniesz po foliowe woreczki, w które kolejno opakujesz żywność i, tak przygotowane, umieścisz w zamrażalniku. Otóż podobny błąd popełnia wielu Polaków.

Opakowanie żywności w foliowy woreczek jest co prawda najbardziej ekonomicznym i najszybszym sposobem jej przygotowania do mrożenia, jednak w rzeczywistości wcale nie jest najlepszym i najbezpieczniejszym.

Zdjęcie Produkty, które trafiają do zamrażalnika powinny być szczelnie zamknięte / 123RF/PICSEL

Produkty, które trafiają do zamrażalnika powinny być bowiem szczelnie zamknięte. Tylko wtedy zachowają swoje cenne właściwości oraz smak. Nie stanie się tak w przypadku delikatnej folii, która nie zabezpieczy żywności tak mocno, jak byśmy sobie tego życzyli.

Pożegnać powinniśmy również wszelkie plany mrożenia żywności w reklamówkach, które uprzednio przynieśliśmy ze sklepu. Te mogą bowiem okazać się brudne i pełne bakterii, co mocno odbije się na stanie mrożonych produktów.

Czy można mrozić w pudełkach po lodach?

Zdarzyło ci się kiedyś otworzyć pudełko po lodach, a w środku odnaleźć koperek? To uczucie rozczarowania zna z pewnością niejeden z nas. Równie często bowiem, stając przed koniecznością zamrożenia żywności, sięgamy po plastikowe pudełka po lodach, które wydają się w tym przypadku świetną opcją. Zapewniamy im przecież "drugie życie", dokładnie zabezpieczając jednocześnie żywność. Jak się okazuje, podobny sposób po raz kolejny nie należy do najbezpieczniejszych.

Zdjęcie Pudełka po lodach zamieńmy na specjalne, plastikowe opakowania / 123RF/PICSEL

Do pudełek po lodach bezwzględnie nie powinny trafiać gorące potrawy. Mikroplastik, pod wpływem wysokiej temperatury, może bowiem przedostać się z opakowania do żywności, mocno odbijając się na naszym zdrowiu. Co więcej, pudełka na lody nie są z założenia opakowaniami wielorazowymi, dlatego już po pierwszym użyciu powinny trafić do kosza.

W lodówce ani w zamrażarce nie wolno trzymać również, opakowanych w plastikowe pudełka po lodach, surowych jajek, surowego mięsa i wszelkiego rodzaju nabiału. Pod wpływem kontaktu z plastikiem produkty mogą bowiem wytworzyć bakterie E. coli lub Salmonelli, rujnując nasze zdrowie.

Jak prawidłowo mrozić?

Żywność najlepiej zamrażać w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach. Opakowania z mrożonkami powinny być szczelnie zamknięte oraz pozbawione powietrza. Brak dostępu do tlenu ograniczy bowiem ich wysychanie, utratę zapachu, przenikanie aromatów obcych oraz ciemnienie i zmianę barwy.

Foliowe woreczki warto zastąpić więc specjalnymi woreczkami do mrożenia, wyposażonymi w wygodny suwak. Ich wytrzymała folia pozwoli na wielorazowy użytek, pozwalając również zadbać o nasze finanse. Pudełka po lodach zamieńmy natomiast specjalnymi, plastikowymi opakowaniami, których użycie zezwala na umieszczenie ich w zamrażalniku. Żywność mrozić można również w szklanych pojemnikach, a nawet słoikach, pod warunkiem, że te będą żaroodporne. W ten sposób ograniczymy ryzyko pęknięcia szkła w zbyt niskiej temperaturze.

Na opakowaniu należy zapisać datę zamrożenia. Pamiętajmy, że zasadniczo żaden produkt nie powinien leżeć w zamrażarce dłużej niż 9-12 miesięcy.

