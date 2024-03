Z łatwo dostępnych składników możemy przygotować dania popularne na całym świecie. Jeśli fundusze nie pozwalają nam na zagraniczne podróże, możemy przenieść się do wybranego kraju z poziomu domowej kuchni. Jednym z dań, które warto wypróbować są pannukakku, czyli fińskie pieczone naleśniki. Jesteśmy niemal pewni, że wszystkie potrzebne do ich wykonania produkty macie już w lodówce. Co zatem jest niezbędne, by przepis wyszedł doskonale?