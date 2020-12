Białkowiec bożonarodzeniowy

Ciasto wyjątkowo łatwe i szybkie. Może być podawane o dowolnej porze roku, jednak nie da się zaprzeczyć, że jest idealnym dopełnieniem suto zastawionego świątecznego stołu.

Zdjęcie Sprawdzi się też jako zamiennik tradycyjnego makowca /123RF/PICSEL

Składniki 1 niepełna szklanka maku

1 szklanka mąki tortowej

1 szklanka białek jajek

1/2 kostki margaryny

3/4 szklanki cukru (lub cukru pudru)

1 łyżeczka proszku do pieczenia

skórka z cytryny lub kilka kropli aromatu cytrusowego

Margarynę umieszczamy w garnuszku, rozpuszczamy, zostawiamy do przestygnięcia. Białka jajek ubijamy na sztywno.



Mąkę, mak, proszek do pieczenia i cukier wsypujemy do miseczki, dodajemy przestudzoną i rozpuszczoną margarynę, startą skórkę z cytryny (lub aromat) oraz białkową pianę. Mieszamy, aż składniki dobrze się połączą.



Formę (ok. 30 cm) wykładamy papierem do pieczenia, umieszczamy w niej otrzymaną masę. Pieczemy całość w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (w opcji góra-dół) ok. 45 minut. Gotowe ciasto możemy posypać cukrem pudrem.