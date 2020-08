Chcąc przygotować tradycyjny bigos, musimy uzbroić się w cierpliwość, ale niewątpliwie się to nam opłaci. Należy ugotować go minimum dwa dni przed podaniem, bo najlepiej smakuje, gdy zostanie kilkukrotnie podgrzany i "swoje odstoi".

Składniki 1 kg kiszonej kapusty

0,5 kg białej kapusty

0,8 kg mieszanych mięs (np. wybrane wędliny, kiełbasa wiejska, ewentualnie też schab, dziczyzna, pieczeń wieprzowa)

100 g wędzonego boczku

2 jabłka (złota reneta lub antonówka)

30 g suszonych grzybków (najlepsze będą borowiki i podgrzybki)

1 cebula

1 marchewka

1/2 szklanki wytrawnego czerwonego wina

1-2 łyżki koncentratu pomidorowego

kilka suszonych śliwek

sól, pieprz

majeranek, tymianek, rozmaryn, nasiona jałowca

2 liście laurowe

3-4 ziarenka ziela angielskiego

tłuszcz do smażenia

1. Dzień wcześniej, w dwóch osobnych naczyniach wypełnionych przegotowaną, lekko ciepłą wodą, namaczamy grzyby i śliwki.



2. Nazajutrz kroimy drobno grzyby i śliwki (zachowujemy wodę, w której się moczyły przez noc). Kapusty kiszoną i białą (uprzednio sparzamy ją wrzątkiem na sitku) kroimy, zalewamy w rondelku ok. 250 ml wody i gotujemy, aż zmiękną.



3. Boczek kroimy drobno, podsmażamy. Wrzucamy do dużego garnka. Kroimy i podsmażamy pozostałe mięsa, dodajemy do garnka z boczkiem.



4. Jabłka obieramy i ścieramy na tarce, łączmy z kapustami, przekładamy do garnka, w którym są mięsa. Dodajemy rozdrobnione grzyby i śliwki, zalewamy całość wodą, w których się moczyły. Cebulę pokrojoną drobno i startą marchewkę podsmażamy na maśle i dodajemy do pozostałych składników w garnku. Dokładamy wszystkie przyprawy, koncentrat i wino. Gotujemy na małym ogniu przez godzinę, bardzo często mieszając i pilnując, by bigos się nie przypalił.



5. Gotowy studzimy i odkładamy w chłodne miejsce (najprościej do lodówki) na dwa dni, w trakcie których trzy razy podgrzewamy bigos przed podaniem. Smakosze polecają nawet jednokrotne zamrożenie go i rozmrożenie. Serwujemy z pieczywem.