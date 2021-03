Błyskawiczne ciastka z ciasta francuskiego

Kiedy wpadną niespodziewani goście, a w domu brak słodyczy, mamy idealne rozwiązanie. Wystarczy kilka składników i można cieszyć się pysznymi ciastkami z ciasta francuskiego.

Zdjęcie Ciastka z gotowego ciasta francuskiego są błyskawicznym pomysłem na deser /123RF/PICSEL

Składniki 1 opakowanie ciasta francuskiego,

1 kurze jajko,

30 g borówek amerykańskich

30 g malin

50 g serka mascarpone

1 łyżeczka cukru pudru

Zimne ciasto wyjąć z opakowania i pokroić na kwadraty o boku ok. 10 cm. W misce zmiksować serek mascarpone i cukier puder. Do masy dodać umyte owoce, wymieszać łyżką. Masę serowo-owocową wyłożyć na kwadraty, zwilżyć boki ciasta wodą i zawinąć kwadraty tak, by powstały trójkąty.



Brzegi ciasta dobrze docisnąć do siebie, np. widelcem, by nie rozkleiły się podczas pieczenia. Roztrzepać żółtko jaja i posmarować nim trójkąty z ciasta francuskiego. zrobić małe, ok. 2-3 centymetrowe nacięcie na każdym z trójkątów.



Włożyć na blaszce do pieczenia do nagrzanego do 220 stopni piekarnika i piec przez 15 minut.

Po wystygnięciu ciastek można posypać je cukrem-pudrem.



