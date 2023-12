Spis treści: 01 Z czego zrobić i kiedy podawać placki na bazie twarogu?

02 Placki z twarogiem - składniki

03 Twarogowe placuszki - przepis

Z czego zrobić i kiedy podawać placki na bazie twarogu?

Podstawą udanego ciasta na apetyczne placuszki jest dobrze dobrany ser twarogowy. Choć chudy wydaje się najzdrowszą opcją, odpowiednio zbalansowany smak zapewni daniu twaróg półtłusty. Główny składnik dopełniamy dodatkiem mąki, jajek oraz cukru i subtelnego aromatu wanilii. Z połączenia wskazanych produktów otrzymujemy puszysty rarytas.

Choć placki twarogowe kojarzą się nam z beztroskimi letnimi dniami, nic nie stoi na przeszkodzie, by zajadać się nimi także pełnią zimy. Twaróg jest składnikiem dostępnym przez cały rok. To idealny pomysł na niespieszne śniadania, zaspokojenie apetytu w ciągu dnia, a nawet odmianę dla tradycyjnie mięsnego obiadu. Bez problemu usmażymy je wcześniej i weźmiemy na wynos do pracy, szkoły lub na uczelnię. Udekorowane świeżymi lub mrożonymi owocami zachęcą do jedzenia nie tylko dzieci, ale także dorosłych.

Placki z twarogiem - składniki

500 g twarogu półtłustego,

6 łyżek mąki pszennej,

3 żółtka,

3 białka,

2 łyżki cukru pudru,

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii,

szczypta soli,

olej roślinny do smażenia.

Twarogowe placuszki - przepis

Biały ser półtłusty wyciągamy z opakowania i przekładamy do miski. Dodajemy oddzielone od białek żółtka, cukier puder oraz ekstrakt waniliowy. Rozgniatamy za pomocą praski lub widelca i mieszamy do dokładnego połączenia się składników. Do masy stopniowo przesiewamy mąkę i łączymy na jednolitą masę. W osobnym naczyniu ubijamy na sztywno białka z odrobiną soli, a następnie delikatnie dodajemy do masy twarogowej. Na patelni rozgrzewamy olej i za pomocą łyżki nakładamy porcję ciasta, którą następnie smażymy przez ok. 2-3 minuty z każdej strony. Gotowe placuszki twarogowe odsączamy z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym, wykładamy na talerz i podajemy z dżemem, owocami, jogurtem, syropem klonowym lub miodem. Smacznego!

