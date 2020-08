Proste w przygotowaniu bułki na ciepło to doskonała alternatywa dla zwykłych kanapek. Do tego przepisu śmiało możesz wykorzystać nawet czerstwe kajzerki, które w piekarniku zamienią się w pyszne i chrupiące danie.

Zdjęcie Bułki z niespodzianką /123RF/PICSEL

Składniki dla: 6 porcji Składniki 6 kajzerek

5 dag boczku lub tłustej szynki

1 cebula

10 dag żółtego sera

6 jajek

sól

pieprz

świeże zioła

Sposób przygotowania:

1. Kajzerki (mogą być lekko czerstwe) ułóż na desce, zetnij wierzchy. Wydrąż część miąższu, pozostawiając miseczki do faszerowania.



2. Boczek lub ewentualnie szynkę pokrój w kosteczkę. Cebulę obierz, poszatkuj. Rozgrzej suchą patelnię. Przesmaż boczek. Dodaj cebulę. Smaż, mieszając, na złoty kolor. Oprósz solą oraz pieprzem, przestudź.



3. Piekarnik rozgrzej do temperatury 180°C. Ser żółty zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Blachę do pieczenia przykryj pergaminem lub folią aluminiową. Rozłóż na niej wydrążone bułeczki.



4. Na spodzie każdej wydrążonej miseczki rozłóż przesmażony boczek (lub szynkę) z cebulą. Wsyp połowę żółtego sera.



5. Na koniec do każdej bułeczki wbij po jednym jajku. Oprósz je solą i pieprzem. Obsyp resztą startego żółtego sera. Piecz całość, aż białka jajek się zetną, a żółtka pozostaną półpłynne. Bułeczki dekoruj świeżymi ziołami.