Włoski makaron cannelloni to rurki, które zwykle wypełnia się dowolnym nadzieniem, polewa aromatycznym sosem i zapieka. Smak potrawy za każdym razem można dowolnie urozmaicać dzięki kolejnym dodatkom lub ziołom.

Zdjęcie Najbardziej tradycyjny wariant to rurki z mięsem mielonym i sosem pomidorowym /123RF/PICSEL

Składniki 1/2 kg mięsa mielonego wieprzowo-wołowego

1 cebula

1 jajko

2 ząbki czosnku

makaron cannelloni (10-12 sztuk)

300 ml passaty pomidorowej lub przecieru

sól, pieprz

tymianek

sproszkowana papryka słodka/ostra

zioła prowansalskie

garść startego sera żółtego

olej roślinny

Cebulę obieramy, oczyszczamy, kroimy bardzo drobno, podsmażamy na oleju. Mięso mielone doprawiamy i dodajemy do cebuli, smażymy kilka minut.



Ser ścieramy na dużych oczkach tarki, ząbek czosnku obieramy, myjemy i rozgniatamy.



W misce umieszczamy podsmażone mięso z cebulą, dodajemy czosnek, ser i przyprawy. Do całości wbijamy jajko. Mieszamy. Powstałą masą faszerujemy rurki makaronu (nie gotujemy ich!) przy pomocy małej łyżeczki.



Wypełnione rurki układamy w lekko natłuszczonym naczyniu żaroodpornym.



Do naczynia blendera wlewamy passatę/przecier, dodajemy ząbek czosnku i szczyptę ziół prowansalskich, miksujemy całość. Powstałym sosem polewamy rurki, a następnie posypujemy je serem.



Zapiekamy danie ok. 40 - 45 min. w temp. 180 stopni.