Domowy chleb, w przeciwieństwie do tych sprzedawanych w piekarniach, ma doskonały skład, nad którym mamy pełną kontrolę. A gdy zamiast zwykłego chlebka upieczemy ten dyniowy, robi się naprawdę smakowicie.

Zdjęcie Pięknie wygląda, a jak smakuje! /123RF/PICSEL

Składniki 1/2 kg mąki pszennej

250 g dyni

7 g suszonych drożdży

100 ml oliwy z oliwek

garść pestek dyni

1 szklanka kefiru naturalnego

sól, cukier

1. Kawałek dyni (ok. 250 g) oczyszczamy, obieramy. Pozbywamy się pestek. Miąższ umieszczamy w lekko natłuszczonym naczyniu żaroodpornym, zapiekamy ok. 40 min. w temp. 200 stopni. Upieczony miąższ umieszczamy w naczyniu blendera i blendujemy do czasu uzyskania jednolitej konsystencji.



2. Do puree dodajemy oliwę i kefir, mieszamy.



3. Mąkę przesiewamy do miski. Dodajemy łyżeczkę soli, łyżeczkę cukru i drożdże, mieszamy. Powstałą mieszankę dodajemy partiami do puree, wyrabiamy ręcznie ciasto, aż stanie się elastyczne. W trakcie wyrabiania wsypujemy pestki. Wyrobione, odchodzące od ręki ciasto umieszczamy w misce i zakrywamy czystą ściereczką. Pozostawiamy do wyrośnięcia na godzinę.



4. Po tym czasie wyrabiamy ciasto ręcznie jeszcze kilka-kilkanaście minut. Gotowe umieszczamy w formie wyłożonej papierem do pieczenia, zakrywamy ściereczką i zostawiamy na 40 min.



5. Pieczemy chleb przez 40 min. w temp. 200 stopni.