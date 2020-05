Domowy chleb nie ma sobie równych! Zwłaszcza taki, który zostanie upieczony w zaprezentowany przez nas sposób - oprócz podstawowych składników potrzeby będzie też żeliwny, żaroodporny garnek z pokrywką.

Zdjęcie Taki chleb można jeść nawet z samym masłem, będzie smakował wspaniale! /123RF/PICSEL

Składniki 400 g mąki pszennej chlebowej + do podsypywania + na stolnicę

1 czubata łyżeczka soli

1 czubata łyżeczka cukru

10 g świeżych drożdży

1. Wszystkie składniki umieszczamy w większej misce, zalewamy ok. 300 ml przegotowanej, lekko ciepłej wody. Mieszamy przez 2 minuty, aż składniki dobrze się połączą. Wierzch miski osłaniamy szczelnie folią spożywczą, pozostawiamy całość na ok. 4 godziny, by odstało w ciepłym miejscu.



2. Stolnicę lub blat posypujemy mąką. Wykładamy ciasto i wyrabiamy je, aż stanie się elastyczne i zacznie "odchodzić od ręki". Jeśli w dalszym ciągu się klei, należy w trakcie wyrabiania podsypywać je mąką.



3. Czystą ściereczkę posypujemy obficie mąką. Umieszczamy na niej wyrobione ciasto i nadajemy mu podłużny kształt chleba. Chlebek zakrywamy łącząc od góry rogi ściereczki. Zostawiamy go na godzinę. Po tym czasie nagrzewamy piekarnik do ok. 240 stopni. Odwijamy chlebek i umieszczamy go na dnie garnka (może się wtedy odkształcić, ale to zupełnie normalny objaw). Garnek zakrywamy pokrywką i pieczemy przez ok. 40 minut (góra-dół), po tym czasie otwieramy drzwiczki, przy pomocy rękawicy kuchennej ostrożnie zdejmujemy pokrywkę, zamykamy piekarnik. Pieczemy chleb w odkrytym garnku jeszcze 15 minut, aż do lekkiego zrumienienia.