Chleb z ziemniakami na zakwasie

Chleby pieczone w garnku żeliwnym biją rekordy popularności, zwłaszcza w czasach pandemii.

Chleb z ziemniakami jest idealnie wilgotny i długo zachowuje świeżość

Składniki 100 g zakwasu

300 ml wody

60 g ugotowanego w łupinie i startego na tarce ziemniaka skrobiowego

50 g mąki gryczanej niepalonej

50 g mąki ryżowej

60 g skrobi ziemniaczanej

30 g mąki kasztanowej lub sorgo

20 g mąki z ciecierzycy

10 g łuski babki jajowatej

1 łyżeczka soli

1 garść nasion, np. słonecznika – opcjonalnie

Oliwa

Do miski przesiewamy mąki, dodajemy startego ziemniaka, łuskę - łączymy składniki. Sól umieszczamy na brzegu mąk.

W środek mąk dolewamy zakwas, stopniowo dodajemy wodę, mieszamy drewnianą łyżką przez ok. 8-10 minut.

Ciasto przekładamy do wyłożonego papierem naczynia żaroodpornego, smarujemy wierzch oliwą. Odstawiamy na ok. 6 godzin lub do czasu, aż ciasto prawie podwoi swoją objętość, a wierzch nadal będzie gładki, nacinamy.

Nagrzewamy piekarnik do ok. 230 stopni C, wstawiamy przykryte pokrywką ciasto, pieczemy ok. 25 minut. Po tym czasie zmniejszamy temperaturę do ok. 200 stopni C, pieczemy kolejne 25 minut. Około 5 minut przed wyciągnięciem zdejmujemy pokrywkę, dopiekamy.

Chleb wyjmujemy z formy, studzimy na kratce.