Spis treści: 01 Nalewka z czosnku na spirytusie lub na wódce

02 Nalewka z czosnku - właściwości

03 Nalewka z czosnku - jak stosować?

04 Nalewka z czosnku - jak zrobić?

05 Nalewka czosnkowa na spirytusie - skutki uboczne

Nalewka z czosnku na spirytusie lub na wódce

Nalewka z czosnku ma podobne właściwości co sam czosnek - jest więc idealna przede wszystkim w okresie jesienno-zimowym, kiedy chcemy podnieść swoją odporność. Można po nią jednak sięgać przez cały rok. Jest przy tym dość łatwa do przygotowania i możemy ją naszykować zarówno na wódce, jak i na spirytusie.

Nalewka czosnkowa na spirytusie czy nalewka z czosnku na wódce mają podobny smak, który można wzbogacić przeróżnymi dodatkami. Warto zastosować na przykład miód, który złagodzi nieco charakterystyczny smak czosnku. Doskonałym dodatkiem jest także cytryna. Popularnością cieszy się również nalewka z czosnku, cytryny, miodu i imbiru.

Reklama

Nalewka z czosnku - właściwości

Zdrowie Gdy nadchodzi śmierć, na ciele pojawiają się te znaki

Niszczyciel narządów i psychiki. WHO ostrzega: nie ma bezpiecznej dawki

"9-5-2-1-0". Ta banalna zasada może ochronić przed otyłością Czosnkowa nalewka znana jest również jako "nalewka tybetańska z czosnku" lub "tybetańska nalewka długowieczności". Podobno już od VII wieku naszej ery stosowali ją tamtejsi mnisi - nie tylko w razie potrzeby, ale prewencyjnie. Dzięki regularnemu jej spożywaniu spodziewali się dożyć sędziwego wieku.

Na co pomaga nalewka z czosnku? Ma wiele zalet! Przede wszystkim wspiera odporność organizmu, więc warto ją stosować, jeśli mamy skłonność do przeziębień. Nalewka z czosnku na przeziębienie będzie też dobrym wyborem, gdy infekcja już nas dopadła. Czosnek jest bowiem uznawany za naturalny antybiotyk, który wspiera organizm w walce z chorobą.

Zdjęcie Czosnek znany jest ze swoich właściwości antybakteryjnych. Ma jednak wiele zalet / Pixabay.com

Nalewka czosnkowa działa antybakteryjnie, ale też przeciwpasożytniczo. Poprawia również trawienie i zmniejsza skłonność do wzdęć. Pomaga zmniejszyć ryzyko zawału serca czy udaru mózgu. Podobno regeneruje naczynia krwionośne i reguluje ciśnienie krwi. Nalewka z czosnku na nadciśnienie może więc być z powodzeniem stosowana przez osoby, które mają z nim problemy. Warto po nią sięgnąć również w celu oczyszczenia żył. Jej regularne stosowanie zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy. To nie wszystkie jej zalety - podobno poprawia też wzrok, a nawet ułatwia zasypianie i poprawia jakość samego snu.

Nalewka z czosnku na cholesterol jest więc stosowana chętnie, nie tylko wtedy, gdy chcemy obniżyć jego poziom. Niektórzy twierdzą, że opóźnia proces starzenia organizmu, dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym. Warto jednak wiedzieć, że istnieją pewne przeciwwskazania do jej spożywania. Uważać muszą między innymi osoby z niewydolnością wątroby, a także kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Nalewka z czosnku - jak stosować?

Nalewkę czosnkową stosujemy podobnie jak inne nalewki. W takim wypadku wypijamy kieliszek dziennie, na przykład przed posiłkiem. Jeśli chcemy się pozbyć zapachu i smaku czosnku, można zjeść nieco natki pietruszki, possać przez chwilę plasterek cytryny lub żuć goździki. Możemy też napić się czerwonego wina, mleka czy zjeść trochę miodu - w ten sposób również pozbędziemy się charakterystycznego smaku czosnku.

Jak i kiedy pić nalewkę czosnkową? Tybetańscy mnisi podobno zalecali stosowanie raz w roku specjalnej, trwającej 7 dni kuracji. W czasie jej trwania stopniowo zwiększamy liczbę stosowanych kropli. Wypijamy je 2 razy dziennie:

Dzień 1: po 4 krople

Dzień 2: po 6 kropli

Dzień 3: po 10 kropli

Dzień 4: po 15 kropli

Dzień 5: po 20 kropli

Dzień 6: po 25 kropli

Dzień 7: po 30 kropli.

Możemy wydłużyć kurację, stosując 60 kropli dziennie jeszcze przez 5 dni. Można też zdecydować się na miesięczną kurację, zrobić 2 tygodnie przerwy, a następnie znów wypijać nalewkę przez miesiąc, zwiększając systematycznie liczbę kropli.

Trzymasz go na parapecie. Zrób z niego nalewkę i pij w chorobie

Nalewka z czosnku - jak zrobić?

Jak zrobić nalewkę z czosnku? Wystarczy kilka ząbków czosnku i alkohol - może to być wysokoprocentowa wódka lub spirytus.

Czosnek obieramy i przeciskamy przez praskę lub ścieramy na tarce. Kiedy już go rozdrobnimy, umieszczamy go na przykład w dużym słoiku i zalewamy alkoholem. Następnie należy go odłożyć na kilka dni (najlepiej 5), systematycznie potrząsając nim od czasu do czasu. Następnie miksturę odcedzamy, przelewamy do butelki i znów odstawiamy, tym razem na 10 dni. Po ich upływie nalewka będzie gotowa do spożycia.

Wystarczą już 3 główki czosnku i pół litra spirytusu, by przygotować zdrową nalewkę. Prosty przepis na nalewkę czosnkową można wzbogacić na przykład dodatkiem miodu czy cytryny.

Zdjęcie Nalewka czosnkowa jest dosyć łatwa w przygotowaniu / 123RF/PICSEL

Nalewka czosnkowa na spirytusie - skutki uboczne

Nalewka z czosnku jest bardzo zdrowa, jednak istnieją pewne przeciwwskazania do jej stosowania. Nie powinny po nią sięgać kobiety w ciąży i karmiące piersią - nalewka jest bowiem przygotowywana na alkoholu. Z tego samego powodu nie można podawać jej dzieciom do 18. roku życia.

Nie powinniśmy po nią sięgać również przy niewydolności wątroby lub przy wrzodach żołądka. Osoby, które cierpią z powodu poważnych schorzeń układu pokarmowego, raczej nie powinny jej stosować.

Nieżyt żołądka, jelit czy choroby wątroby to przeciwwskazania do spożywania czosnku. Podobno nie jest on wskazany również dla osób z niskim ciśnieniem. Nie należy go łączyć z niektórymi lekami - między innymi z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Czytaj też: Nalewka z czosnku: Tybetański eliksir młodości i skuteczny sposób na przeziębienie

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Na zdrowie": Czosnek - superfood. Nadaje smak potrawom i jest wyjątkowy zdrowy Interia.tv