Chrupiący falafel

Prawdziwa gratka dla miłośników kuchni bezmięsnej .Chrupiące z zewnątrz i miękkie w środku kotleciki z mielonej ciecierzycy z przyprawami mają coraz więcej amatorów w naszym kraju. I nie ma się co dziwić: są pyszne!

Zdjęcie Pyszny i aromatyczny falafel /123RF/PICSEL

Składniki dla: 6 porcji Składniki 30 dag ciecierzycy

2 cebule

3 ząbki czosnku

2 strąki chili

1 pęczek natki

2 łyżeczki kuminu

mielona kolendra

1 łyżeczka proszku do pieczenia

sok z cytryny

olej

sól

Sposób przygotowania:

1. Ciecierzycę włóż do miski, zalej wrzącą wodą i odstaw na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Po tym czasie, gdy ziarna napęcznieją i wchłoną cały płyn, zmiksuj je.



2. Cebule obierz, drobno poszatkuj. Czosnek przeciśnij przez praskę lub obierz z osłonek i pokrój bardzo drobno. Umyte papryczki chili osusz papierowym ręcznikiem, pozbaw nasionek, a potem posiekaj.



3. Natkę opłucz pod bieżącą wodą, osusz, oderwij listki z gałązek, posiekaj. Przełóż do naczynia miksera. Dodaj przygotowaną wcześniej cebulę oraz czosnek, 2 łyżeczki kuminu i sporą szczyptę mielonej kolendry. Całość niezbyt drobno zmiksuj, dodaj do masy z ciecierzycy.



4. Wsyp proszek do pieczenia, wymieszaj. Masę dopraw do smaku solą oraz sokiem wyciśniętym z połowy cytryny. Odstaw na kilkanaście minut. Następnie formuj z masy niewielkie kuleczki (wielkości orzecha włoskiego).



5. Na patelni rozgrzej kilka łyżek oleju. Partiami wrzucaj przygotowane kuleczki. Smaż na złoty kolor. Gotowe kuleczki wyjmuj łyżką cedzakową na wyłożoną pergaminem lub ręcznikami papierowymi tackę, aby je osączyć z nadmiaru tłuszczu. Serwuj np. z sosem czosnkowym.