Ciasta z musem owocowym

Są wyjątkowo delikatne i aksamitne. Kuszą smakiem oraz efektownym wyglądem, a są takie proste w przygotowaniu! Warto się o tym przekonać, wykorzystując nasze przepisy na te wakacyjne wypieki.

Zdjęcie Ciasto z owocami /123RF/PICSEL

Jeżynowa zebra

Składniki dla: 16 porcji Składniki 20 dag jeżyn

10 dag jagód

1 i 1/3 szklanki cukru

2 szkl. mąki

2 op. cukru waniliowego

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 kostka (20 dag) masła

2 łyżki gęstej śmietany

6 jajek

po 50 dag ricotty i mielonego twarogu

2 budynie waniliowe

sól

Sposób przygotowania

1. Mąkę wymieszaj z 1/3 szkl. cukru, 1 cukrem waniliowym, szczyptą soli oraz proszkiem do pieczenia. Dodaj pokrojone na kawałeczki zimne masło oraz 1 jajko i gęstą śmietanę. Szybko zagnieć ciasto. Uformuj kulę, zawiń ją w folię i włóż do lodówki na około 30 minut. Jeżyny oraz jagody opłucz, osusz, zmiksuj na gładko. Mus owocowy przetrzyj przez gęste sitko.



2. Pozostałe jajka ubij z resztą cukru i drugim cukrem waniliowym. Dodaj ricottę oraz twaróg. Dosyp 1 op. proszku budyniowego, wymieszaj. Odłóż 2/3 masy serowej, resztę masy połącz z musem i drugim opakowaniem proszku budyniowego. Tortownicę wyłóż pergaminem. Spód i brzeg formy wylep schłodzonym ciastem. Potem na przemian nałóż porcje jasnej i owocowej masy serowej.



3. Sernik wstaw do piekarnika rozgrzanego do temperatury 175˚C. Piecz przez 55-65 minut. Wystudź w wyłączonym piekarniku z uchylonymi drzwiczkami.