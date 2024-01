Zaczynamy od dokładnego umycia marchwi pod bieżącą wodą, a następnie osuszamy, obieramy i ścieramy na tarce o najdrobniejszych oczkach. Tak przygotowane warzywo wkładamy do garnka, dodajemy cukier i podgrzewamy przez 10-15 minut. W tym czasie marchew powinna puścić sporo soku. Po upływie wyznaczonego czasu ściągamy garnek z kuchenki i odstawiamy do wystygnięcia. W kolejnym kroku przestudzoną marchewkę razem z sokiem przekładamy do dużej miski. Do osobnej miski przesiewamy mąkę z proszkiem do pieczenia i dodajemy łyżeczkę pieprzu. Po wymieszaniu dosypujemy do marchwi, a następnie zagniatamy zwarte ciasto. Z powstałej masy formujemy kilka wałków, które następnie tniemy na niewielkie porcje przypominające z wyglądu kopytka. Fafernuchy układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy w piekarniku nagrzanym do 170 st. C przez ok. 30 minut.