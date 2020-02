Ciastka z lekkim kremem

Wyśmienity, aksamitny krem sprawia, że ciężko im się oprzeć. Wprost rozpływają się w ustach!

Zdjęcie Napoleonki z kremem /123RF/PICSEL

Napoleonki

Składniki 2 szkl. mąki orkiszowej jasnej

1 kostka schłodzonego masła

1/2 szkl. wody

1 płaska łyżeczka drobnej soli

mąka do posypania stolnicy

cukier puder do oprószenia Składniki - krem zalewa z 2 puszek z ugotowaną cieciorką

2 łyżeczki syropu z agawy lub 1 łyżeczka cukru pudru

1 op. zagęstnika do śmietany typu śmietan-fix

1 cytryna

1/2 łyżeczki esencji waniliowej

1/2 szkl. niskosłodzonej konfitury wiśniowej

Sposób przygotowania

1. Ciasto: do miski przesyp mąkę. Dodaj pokrojone masło i połącz, ucierając palcami. Dolewając posoloną wodę, zagnieć ciasto w kulę. Uformuj płaski placek i owiń go folią. Schłodź (30 minut).



2. Podsypując mąką, rozwałkuj ciasto na prostokąt 20x40 cm. Złóż go na 3 części i przekręć o 90 st. Rozwałkuj, podsypując mąką. Schłodź (15 minut). Powtórz składanie i wałkowanie 2 razy.



3. Podziel ciasto na 2 części, każdą rozwałkuj na kształt foremki. Piecz oddzielnie, po 10 minut w 190 st. Ostudź, przygotuj krem. Wodę przelej do miski i ubij tak jak pianę z białek (przez ok. 5 minut).



4. Pod koniec dodaj zagęstnik, syrop, skórkę otartą z cytryny (1 łyżeczkę) i esencję. Schładzaj godzinę. 1 blat posmaruj konfiturą. Wyłóż krem. Przykryj drugim blatem, lekko dociśnij. Oprósz pudrem.