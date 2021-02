Zdecydowanie zasłużyło na swoją nazwę. Leciutkie, delikatne, słodkie w bardzo subtelny sposób - takie właśnie jest anielskie ciasto pomarańczowe. Warto spróbować choć raz, a będzie się do tego przepisu wracać.

Ciasto



Składniki 1 szklanka mąki pszennej

10 białek z jajek (najlepiej rozmiar L)

1/2 szklanki cukru pudru

3/4 szklanki cukru

1-2 łyżki startej skórki pomarańczy

1 łyżeczka zapachu pomarańczowego do ciast

1 łyżeczka cukru waniliowego

szczypta soli

Polewa



Składniki 1 pomarańcza

1 łyżeczka cukru waniliowego

1 szklanka cukru pudru

Mąkę, cukier puder i szczyptę soli przesiewamy do miski. Czynność powtarzamy 3-4 razy. Zapewni nam to odpowiednie "napowietrzenie" tych składników, a w efekcie lżejszy wypiek.



Białka jajek umieszczamy w większym naczyniu, ubijamy na sztywną pianę. W trakcie ubijania stopniowo dodajemy do białkowej piany cukier, a pod koniec - skórkę pomarańczową, zapach i cukier waniliowy.



Do naczynia ze sztywną, ubitą pianą dodajemy stopniowo przesianą mąkę z cukrem pudrem, cały czas mieszając całość.



Formę natłuszczamy, wlewamy do niej ciasto, wyrównujemy wierzch. Pieczemy ok. 55 minut (w razie potrzeby możemy przetrzymać upieczone ciasto kilka minut w wyłączonym, a jeszcze ciepłym piekarniku). Gotowe wyjmujemy, nakrywamy deską do krojenia i odstawiamy "do góry nogami" do całkowitego przestudzenia (1-1,5 godziny).



Szykujemy polewę: świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy (1/2 szklanki) przelewamy do miseczki, dodajemy cukier puder, startą skórkę pomarańczy i łyżeczkę cukru waniliowego, mieszamy. Ostrożnie porywamy polewą wierzch całkowicie już przestudzonego ciasta.